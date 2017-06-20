夏喜俊：黄金1250下方继续寻找做空机会

周一黄金原油纷纷获利，节奏完全在我们的预判之中，我们早间博文，午间视频解盘，晚盘博文思路提示都非常明确。

黄金自1295阶段性做顶回落以来，持续的连阴极弱空头形态。周线级别连阴，打破了前期的强势反弹结构。日线级别连续9个交易日除了上周二一根反弹阳线之外都是连阴形态。所以我们把上周五的十字星停顿定义为空头行情中途的一次修正，十字星没有价格的反弹修正也说明了短线的极弱走法。思路清晰明了，那么昨日我们提到的十字星之后的顺延收阴就完全正确，给出的1253-1254空单完美到位1247-1246，午夜又小幅放量下跌到1243位置。

原油方面，我们提到的看好日线收阴也顺利完成。从两个方面思考，52短期顶部行情并没有完全走完，日线空头排列，5 10日均线发散向下，而且上周五出现了反弹阳线，这个可以看到字52顶部回落以来并没有持续的连阳形态，反弹调整之后都是继续的延续弱势。所以定位昨日原油是周五反弹阳之后看收阴回撤。给出的44.65 44.8的空单隔夜到位44目标位。





放在小周期图里面，近几个月的大宽幅整理，1180-1264-1195-1295-1214-1296每一波结构都有完整的趋势结构。但是如果放在日线图我们只是看到的是每一次顶底转换都非常快，也就是日线级别走的是大宽幅整理的洗盘行情。那么从中期结构上来讲，我们要考虑近期1232-1230附近能否守住，这个位置是年内1180-1195-1214的上行趋势线，如果能够守住中期依然会迎来反弹，继续走日线宽幅整理。

那么短线思路，我们日内黄金依然是主空不变，日内关键压力位有两个，一个是1247-1248的前期顶底转换第一压力位，其次就是1250-1251附近的第二压力位。隔夜回落，日内看好亚盘震荡反弹调整，欧美盘继续回落，下方关注1240-1235支撑，短期1232-1230重点关注。

日内黄金我们参考1247-1251区域寻找做空机会，节奏上亚盘反弹调整，欧美盘回落思路，所以好的做空机会预计在欧美盘，亚盘不要着急入场

原油方面，整体52空头行情接近尾声，虽然有反弹调整可能。但是我们思路要正确，没有明显见底或者反转信号之前，突破5 10日均线的45-45.2的压力突破之前我们都保持看空做空的思路不变。

昨日44.65-44.8空单到位44目标位，日内继续关注44.5-44.9压力寻找做空机会，另外原油这两日到期交割，大家注意报价方面的差异



