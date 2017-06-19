夏喜俊：黄金1254直接空，弱势延续看1246

上周黄金原油行情我们都做个简单回顾：

黄金，周线继续收阴，自1295-1296冲击之后，成了1214探底回升多头最后疯狂阶段性的见顶形态，两周阴阳交替整理之后放量拉高测试前期1295高点之后见顶回落。日线高位三连阴之后，上周同样延续了之前的顶部回落，周一的纺锤阴，周二的首次探底1259的反弹十字阳，周三借助CPI和美国加息过山车洗盘阴线，周四继续延续收阴，周五十字星停顿，所以上周黄金整个也是空头延续行情。1295的短期顶部继续有效，行情保持弱势思路不变。

原油上周行情主要在是周三的EIA数据利空放量下跌，周一周二延续上周的反弹调整，突破46.2的关键压力但是未能延续，多次冲高46.5-46.7之后遇阻回落。EIA数据利空行情周三大幅下跌，周四延续性小阴回落，周五反弹调整阳线。但是整体52顶部空头行情依然保持完好，日线空头排列，5 10日均线受压。





日内黄金的操作我们从几个方面进行思考：

1.周线持续连阴，短期1295-1296顶部形态的空头行情保持完好，整体偏弱运行。而且上周下破1259的关键支撑之后，继续保持弱势思路。

2.日线空头排列，均线死叉下行，自1295做顶回落以来，行情只在上周二收取了反弹调整阳线，连续7个交易日持续收阴回落。周五十字星停顿之后，那么看好今日继续延续收阴回落。

所以日内黄金我们的操作思路继续保持看空做空的思路不变，短线上方1258-1259的压力守住看极弱延续，下方先关注前期洗盘整理的1248-1246低点支撑。

黄金1254附近可以直接空，破1258止损，目标1248-1246

首次触及1247-1246预计会有所反弹调整

原油方面，日线空头排列，形态完好，上周五反弹调整阳线，今日只要不破44.8-45继续看日线的收阴回落。也就是上周五的反弹我们只当做空头中的一次调整，继续看调整之后的转弱。

故原油早盘44.6-44.7直接空，止损45.2，目标44-43.6



