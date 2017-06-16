夏喜俊：黄金反弹1260下继续空，看1249

一周黄金思路简单梳理：

上周冲高回落，遇阻1295之后行情直接见顶，结束了1214的反弹行情，此轮反弹先是碎阳上攻之后大阳拉高，但是不延续随后陷入了2个周的日线阴阳交替洗盘整理，非农有效突破拉高之后展开多头二次上攻，但是幅度有限。遇阻年内也是4月中旬1295高点之后，行情再度调整结束多头。日线级别三连阴，但是小时线和四小时图上形成的是一个下降三角整理的顶部形态，随后下破1280-1289颈线支撑之后得到放量。而本周同样延续了上周的弱势形态，周一偏弱整理，周二小幅反弹调整，周三CPI和利率决议之下过山车洗盘行情，昨日周四继续延续弱势回落刷新低点。





短线呈现偏弱空头走势，1295的顶部回落还没有走完：

1.日线级别持续连阴下行，基本没有有力的反弹，而且均线死叉向下，短线上方压力重重。同时1259的关键位置，月线5日均线，日线顶底转化位和前期起涨点遭遇下破，短线偏弱走势。

2.月线冲高回落，周线本周收阴继续大概率，所以短线我们保持空头偏弱思路。

日内反弹1258-1259空，止损1263，目标去看1250-1248

原油方面，本周依然延续了52顶部回撤的行情，只不过本周的行情主要发生在周三借助EIA再度刷新低点，上周五探底45.2反弹调整，周一持续整理，突破46.2的关键压力之后，多次冲高46.6-46.7回落，而后陷入了46.6-45.7的箱体整理。周三EIA数据利空盘面再度出现暴跌，刷新低点，而昨日则偏向大阴放量之后的修正，44.8-44.3的小整理走势。

隔夜小幅刷新低点，今日亚欧盘反弹之后我们继续做空，关注44.8-45.1附近压力做空，止损45.4，目标去看44.3-44



