夏喜俊：黄金如期加息暴跌，今日整理修正

先解读回顾周三的一些重要数据：

北京时间周四（6月15日）凌晨两点，美联储如期宣布加息25个基点，将联邦基金利率从0.75%~1%调升到1%~1.25%，并公布了明确的缩表细节。美联储决议宣布之后，金融市场瞬间“变脸”：美元指数震荡上涨，一度攀升至97关口上方，黄金则冲高回落，消息公布后从1275拉高1281之后出现暴跌逾20美元，最低1257附近。

昨晚FOMC会议之前公布的美国5月季调后CPI月率和零售销售月率双双不及预期。其中5月季调后CPI月率录得-0.1%，不及预期的-0.1%；而5月零售销售月率大跌0.3%，为2016年1月以来的最大跌幅。受此影响，黄金自出现1265-1279的急速拉涨行情，但是对于近期的CPI疲软，耶伦称“不应对少数可能是噪音的通胀数据反应过度”。

所以周三黄金在CPI疲软和美联储加息的配合下，走了1265-1281-1257的过山车洗盘行情。

昨晚EIA公布的美国截至6月9日当周原油库存录得减少166.1万桶，不及预期的减少273.9万桶。原油多头遭遇IEA和EIA双重暴击，油价重挫近4%。打破了维持近3-4个交易日的46.5-45.7的整理走势，而出现放量暴跌，最低到了44.5附近。





加息落地了，那么中期走势是否会和前面三次加息一样，下跌之后迎来中线级别的反弹行情呢？我们拭目以待。昨日晚盘我们也提到，本轮加息技术面的利空之下，行情预计先走下探，之后在企稳反弹，但是CPI数据的意外强势突破拉高打乱了我们的节奏，不过加息之后还是促使行情出现了短暂的下跌走势。

昨日过山车洗盘之后，今日行情预计又将整理修正了，上方注意1267-1268压力，下方1259-1257支撑 操作上虽然稍微偏弱，但是目前来看下方1250近期并不看好突破

原油方面：借助EIA利空之后再度迎来暴跌，打破了维持3-4个交易日的46.5-45.7的横盘整理。自52下来的空头行情，目前已经运行到第四周，而且下破了前面45.2的低点，所以短线维持偏空思路，而对于底部的到来我们需要等待信号而不能再去测试了。

隔夜放量下跌，早盘小幅出新低，预计亚欧盘震荡反弹之后，欧美盘继续下跌，关注45.2-45.3的压力做空，止损45.7，目标44.5-44