夏喜俊：多空分歧遇到利率决议，历史会重演

看多方面：

市场再度出现了一边倒的情况，结合近二年来三次加息情况，我们发现每一次加息之后行情都出现了反向走法，并不代表加息没有引发短暂的利空，而是加息的预期被提前的消化而真正的加息落地之后，行情再度出现卖消息买事实。

而且技术面上，月线3 4 5月份洗盘整理之后，六月份依然看好反弹收阳，中期的多头结构是不变的。所以对于美联储加息如果考虑加息之后反走也是合理的。

看空方面：

1295的短期顶部回撤调整，经历了日线级别4连阴，而后昨日探底回升十字小阳，所以整个日线的短线形态来看行情依然还是偏弱的。所以早盘高位1269-1270附近整理之后再度出现小幅的震荡回落。

多空分歧之下，我们对于美联储凌晨2点加息对行情的影响的看法，中期看涨不变，但是短线的弱势行情依然会保持，如果真的加息短线还是会有所打压回落，守着1252-1250之后再度企稳反弹，展开多头行情，也配合了卖消息买事实的历史重演。所以短线继续保持弱势看空，去看1256-1250支撑，中期看多。





晚间短线，数据前预计波幅不会太大，但是预计还是偏弱整理。早盘1268-1270附近整理之后行情再度呈现弱势走法，而且日线形态四连阴之后一阳反弹调整，我们还是看修正之后继续回落。

故晚盘操作反弹1266-1267做空，止损1271，目标去看1261-1257

隔夜美联储利率决议1256 1250重点支撑，上分1270-1275关键压力

原油短线反复洗盘整理之后，多空同样出现分歧，重点关注46.5-45.7的区间整理。另外晚盘操作还需要关注下EIA数据的影响。