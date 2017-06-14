夏喜俊：黄金1268先空，凌晨消息前整理

周二的黄金行情我们可以从几个地方思考和总结：

1.整体自上周1295回落下来，行情上周三连阴奠定了极弱走势，小时线下降通道运行，四小时极弱受压5 10日均线空头排列。所有本周周初的行情如我们提到的继续保持弱势的主节奏。但是力度和节奏明显放缓，周一受压1270走了窄幅整理，低点1263附近，周二承压1267-1266继续震荡回落，但是晚盘测试1259之后迎来反弹，日线收取纺锤十字阳。

2.另外还提了一个观点就是，1259的支撑位，首次触及未必破位，因为此位置靠近月线5日均线支撑位，同时非农周的起涨点，所以存在较强支撑。行情果然在这个地方迎来了较大幅度的反弹行情。

周一周二我们1267空，1268-1269继续空和昨日1265-1266空，晚盘1264空全部在1260附近提示离场。但是尾盘反弹1264-1265又参与了一次空单，过夜扫损1268出局。





今日行情的重点应该是夜间凌晨2点的美联储利率决议问题。

1.六月份加息概率依然很大，一直炒作的年内三次加息目前来看虽然前期非农数据表现并不太好，但是依然不排除此次加息的可能。

2.但是如果真的加息，我们同样要防止行情反走，卖消息买事实。反复炒作的加息，近年来每次加息行情都是反走，2015年12月底十年来首次加息行情1064附近做底反弹，2016年12月底加息行情1130附近做底，2017年3月加息行情1200附近做底反弹。

而且从技术面形态我们也解读过月线六月份收阳大概率，周线中期走势还不能通过上周一根的阴线来确定反转。所以不排除加息确定行情再度反弹企稳。

白盘日内波幅预计整理走势，我们可以关注1268附近压力，下方1262-1261支撑，可以围绕这个区间做短线

而夜间消息我们可能会布局多单去持仓，具体关注我们的操作指导

原油方面：原油走势本周有些节奏不清楚，宽幅整理反复洗盘。52的阶段性顶部空头回落行情连续三周的单边回落，我们的思路46-45下方没有去接，谨防随时的企稳反弹。周一也突破了46.2-46.3的关键压力位，但是盘面冲高46.7之后再度杀跌回落，周二也是高位整理之后过山车行情，46.5-45.7反复洗盘，最终日线十字星。行情突破了5日均线压力，但是10日均线不打开依然无法确立多头有效的反转行情。

所以短线操作难度加大，多看少动，日内关注46.4-46.5压力，下方45.8-45.7支撑，等待操作机会