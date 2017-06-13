夏喜俊：黄金1267下继续空，先看1259支撑

行情自上周1295阶段性做顶回落以来，日线四连阴，上周三连阴放量下跌之后，5 10日均线失守转头向下，昨日周一1270受阻承压继续收取纺锤阴线，短线呈现极弱的空头走势。

日线连阴极弱走法，四小时空头排列，行情再5 10日均线下方运行，而且自1295回落下来30美金幅度，依托1294 1289 1282 1275 1270为调整高点和下降趋势线压力，基本没有太多的阳线反弹，整体弱势明显。小时线下降通道完好。





日内行情的操作我们关注几个点：

1.1267-1268的压力位，行情自1295回落以来，四小时一直呈现空头弱势行情，5 10日均线空头排列单边回落。那么日内守住1267-1268的压力位看空做空不变。

2.1259-1260的前期支撑位，此位置非农起涨点，也是自1214企稳多头行情，经过两周洗盘整理之后的二次展开起涨的位置。另外也是月线5日均线支撑位，所以首次触及预计会有所反弹调整。

3.整体日内下方空头位置我们去参考1257-1256位置。

日内操作昨日1268-1269空单昨日晚盘1263减仓，余下的继续带1270止损去看1261-1260附近离场

首次触及1259-1260预计会有所反弹，但是调整欧美盘不过1267-1268我们继续做空看1257-1256

原油方面：43.8的探底V行反转结束了53.8的三周空头回落行情，而52的见顶也结束了43.8的V型反转形成的多头行情。自52做顶回落以来三周的持续空头弱势行情，周线级别行情走的是宽幅整理，虽然每一个节奏趋势都很明朗清晰，但是这个趋势是四小时，日线级别的，而非周线月线级别的趋势。所以短线我们要防止再度企稳反弹，也就是52的做顶做顶回落靠近45很有可能结束迎来反弹行情。

昨日亚盘遇阻46.2附近出现急跌回撤45.6，但是欧美盘继续上破走高，日线收阳，今日守住46支撑位，我们继续去看47附近压力，短线做多为主，波段和纸原油我们昨日已经提示46附近都可以布局多单，去看48 50位置