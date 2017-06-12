夏喜俊：黄金空单看1261，原油波段多单

上周黄金冲高回落，1295前期高点触及直接调转思路，自1214的反弹暂时中止1295，而后日线高位三连阴极弱回落，小时线更是呈现下降通道空头排列，四小时也是极弱走法，基本没有阳线反弹。

今日早盘反弹承压1270直接回落，亚欧盘低位徘徊之后迎来震荡反弹，欧盘再度触及1270遇阻。此位置小时线自1294-1289-1283-1270下降趋势线压力，同时也是四小时级别10日均线压力位。所以此位置附近有效遇阻，那么行情预计还会进一步回撤。





日线三连阴之后今日偏弱整理，修正之后继续下行测试1260-1259的可能性较大。所以亚欧盘震荡反弹不破1270，那么晚间我们黄金依然保持弱势思路，去看1262-1260支撑。

故手里1268-1269空单，破1272止损，目标去看1262-1260

首次触及1260-1259附近可以做多，止损1255，目标回看1266-1269

原油方面符合我们早间思路预判，一旦上破46.1-46.2将迎来反弹调整，也就是52的空头回落行情止步于45.2，之后将再度展开反弹多头行情，去看48 50附近。

所以早间46附近提示纸原油可以布局多单，现货原油突破46.2之后我们46.3也安排了短线多单和波段多单，短线晚盘关注47-47.2的目标位，波段目标48 -50