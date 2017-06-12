夏喜俊：黄金反弹1272空，原油破46.2调整

上周黄金，原油思路简单回顾：

黄金冲高回落走势，1214反弹上来，四连碎阳之后放量大阳拉高，虽然陷入了两周的洗盘整理，日线阴阳交替整理的震荡反弹。非农意外爆冷强势拉高突破，上周周一并未延续非农的强势而是是陷入十字星停顿横盘，周二中阳强势拉高。靠近1295前期也是年内高点行情表现出了明显的阻力，周三反复冲高不破的情况下午夜回撤，夜间反弹周四承压1288-1289再度回落，晚盘放量下跌午夜反弹1281-1282遇阻周五继续刷新低点。所以整个形态，日线冲高之后三连阴回撤。本周重点关注1259附近支撑，一旦失守1295的顶部回撤将加大幅度。

原油方面上周继续保持52阶段性顶部的空头行情，周一纺锤阴，周二反弹阳，周三借助EIA大阴放量下跌，周四调整之后继续刷新低点，周五整理反弹阳。本周继续关注没有明显做底信号之前保持弱势思路，但是下方空间不大，做空也不可太激进，防止随时的反弹行情。





1295双头形态，冲击年内也是前期高点上周多转空回落，目前属于偏弱走势。日内三连阴回落，形成1294-1289-1282-1272的下降通道，那么今日的关键支撑1272-1273位置，反弹不破继续做空看回落，此位置也是4小时10日均线压力位，自1295顶部确立回落以来行情一直围绕4小时5日均线下方运行，呈现极弱空头走法。

另外需要关注1260-1259的支撑，此位置为非农周的关键支撑，也是月线5日均线支撑位，此轮洗盘整理之后的二次起涨点，一旦下破1295的回撤行情幅度将加大加深。

日内黄金反弹1272-1273空，止损1277，目标1266-1260

原油方面：43.8的探底V行反转结束了53.8的三周空头回落行情，而52的见顶也结束了43.8的V型反转形成的多头行情。自52做顶回落以来三周的持续空头弱势行情，周线级别行情走的是宽幅整理，虽然每一个节奏趋势都很明朗清晰，但是这个趋势是四小时，日线级别的，而非周线月线级别的趋势。所以短线我们要防止再度企稳反弹，也就是52的做顶做顶回落靠近45很有可能结束迎来反弹行情。

小时图上第一次探底45.2大阳V型拉高，上周五多次测试未破新低尾盘反弹收阳，原油今日重点关注46.1-46.2的压力位，一旦突破可以确立本周反弹的主节奏，我们就顺势跟多，去看48 50位置