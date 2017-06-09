夏喜俊：黄金晚盘1270-1278整理，冲高回落

又到了周五，本周的最后一个交易日。

英国大选最终以“悬浮会”的结局收场，从4月份就开始炒作的英国大选，无论你从昨日就开始注意风控，还是今日准备大赚一把想法都成了泡影。黄金早盘一波延续性下跌之后陷入了窄幅整理，唯一英国大选的冲击就是日内英镑的200点下跌行情。市场对基本面的关注将再度转向下周的美联储加息问题。

本周黄金行情又是先扬后抑，上周五非农的意外爆冷强阳突破拉高，本周一十字星的停顿修复，周二的中阳拉高，给了多头很大的信心和无限可能。但是1295的前高遇阻，两根高位阴线收下来，周初的涨幅全部回吐。看来六月份的多头行情形态和结构又要运行复杂些了。





日内黄金偏弱整理，如我们早间博文和视频讲解中提到的1282-1283压力之下看弱势整理。但是早盘一波下跌之后行情陷入了低位整理徘徊，而且靠近昨日晚盘1271附近低点并没有有效破位。行情虽然打破了前面的极强多头格局，但是目前来看还不会直接陷入极弱走法，那么我们预判晚盘走整理的可能性较大，下方1270-1268支撑，上方1277-1279压力。

晚盘操作我们区间短线思路，下方1273-1272有多单的冲高1277-1278离场

同时1278附近做空，止损1283，目标还去回看1272-1270

原油一周的疯狂空头之后，今日则显得尤为有些疲惫，虽然没破昨日46.1-46.2的压力位，短线依然呈现偏弱走势。那么晚盘行情我们就以46.1-46.2为多空分水岭。上破日内收反弹阳线的可能性较大去继续测试46.5-46.6，如果受压不破晚盘依然看好再去一次45-44.8