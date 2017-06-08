夏喜俊：黄金1290做空看调整，原油先多后空

市场根本就不知道你的存在。你无法采取任何措施来影响市场，你只能控制自己的行为。尤其近期黄金市场大家应该有一点感同身受，看似明朗市场普遍看多的情况下行情却出现了回撤。上周1270的冲高不延续震荡回落1259，1274的冲高不延续震荡回落1262，以及昨日1295附近的强势冲高不延续回落1283。所以我们反复提到，这一波1214的多头展开式，以及六月份的多头整体看好是明确的，但是行情所采用的手法却是洗盘式的震荡反弹多头。

周一十字星横盘之后，周二中阳放量拉高，如果说周一的行情是无论多空进去都出不来的行情，那么周二就是出来进不去的行情，碎阳逼空不回撤。而周三，多次上冲1294-1295遇阻，前高和年内高点的威力犹存，午夜再度出现杀跌回落1283-1282位置。





今日的黄金行情我们从几个方面来进行解读：

1.此轮反弹一直是日线阴阳交替洗盘整理，不延续走势。那么昨日靠近前期1295高点承压回落收阴，单纯的一根阴线还不能确立直接展开调整，至少今日要有效下破1284-1283位置。

2.日线5日均线1284附近支撑，5日均线为趋势行情的第一个关键支撑，5 10日均线失守前整体保持强势不变。

3.自上周五非农1259拉高之后，触及1295回撤的0.382黄金分割线位置1282-1283位置，重点支撑需要关注。

故黄金行情从目前的形态来看，1295前高遇阻迎来阶段性调整大概率，但是我们还需要等待一个确认，就是日内有效下破1284-1283

日内操作有效下破1284-1283确立短线的调整，跟空去看1274-1272 如果亚欧盘守住不破，那么要防止今日再度反弹收阳走循环

原油上周行情完全在我们的预判之内，52阶段性顶部确认，周初反弹不破0.618关键位置50.5-50.6都可以继续保持看空做空。上周我们50空到49，49.5空到48.8，49空到48.2-48，48.1空到47.3，一路完美抓获空头行情。周内行情我们注意，空头结构依然完好，但是下方空间不大了靠近46-45.5之后要注意反复行情。所以本周依然先空，后半周注意反复整理。

周一布局的早盘47.8空扫损48.2出局，但是冲高遇阻48.5下降趋势线之后，我们48.1继续做空，晚盘到了47目标位，尾盘47.2还做了一个短多今日早盘到了47.6小利润，周二过夜47.3多单成功止盈48.3。昨日48.1空小利润。

原油昨日借助EIA大阴回落，夜间刷新低点之后低位整理，今日早盘不可追空，预计先反弹再跌，早盘45.9先多，止损45.4，目标46.5-46.8 欧美盘反弹之后在做空看回落



