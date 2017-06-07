夏喜俊：黄金今日能否突破1295，如何操作？

昨日黄金原油走势都完全在我们的预判之中，我们早间博文分析和视频讲解中提到。整体看好六月份收阳，月线3 4 5月份洗盘结束，6月份收阳概率较大，而且类比2016年完全一样的形态走法。日线级别同样1295-1214的调整三周之后，出现底部反转的早晨之星信号，日线级别两周阴阳交替洗盘整理之后行情出现了多头二次上攻。所以六月份黄金，白银都将展开多头走势，主多看多错不了，短期目标1315-1320，幅度大不排除测试去年高点1375的可能。

周一十字星横盘整理，算是最后的洗盘，上周五非农强势拉高之后周一未延续，不反弹不回撤，让市场看多的人开始怀疑到底能否延续，还是和前面两周一样冲高不延续继续走整理。但是昨日我们则直接提出，十字星就是多头停顿修正，后面看好中阳拉高，完美的思路严格的执行才是获利的关键。原油同样提到52阶段性高点运行差不多了，下方46之后没有太大空间，所以周内先空后多考虑整理思路，不再像之前那么激进做空。





对于1295前期也是年内高点能否突破的问题，我们是这样考虑的。1295肯定会破的，肯本不是这波多头的阻力位，上分1310-1318近期也是肯定可以见到的。只是短线来讲，冲高遇阻这个位置，要进行停顿和修正。

所以今日行情我们保持看多思路不变，行情如果亚盘直接突破1295那么我们可以跟多去看1300-1305。如果亚盘遇阻，那么日内会先回撤修正之后再反弹，回落空间也不会太大，我们看下1290-1287附近支撑安排多单。

原油上周行情完全在我们的预判之内，52阶段性顶部确认，周初反弹不破0.618关键位置50.5-50.6都可以继续保持看空做空。上周我们50空到49，49.5空到48.8，49空到48.2-48，48.1空到47.3，一路完美抓获空头行情。周内行情我们注意，空头结构依然完好，但是下方空间不大了靠近46-45.5之后要注意反复行情。所以本周依然先空，后半周注意反复整理。

周一布局的早盘47.8空扫损48.2出局。但是冲高遇阻48.5下降趋势线之后，我们48.1继续做空，晚盘到了47目标位。尾盘47.2还做了一个短多今日早盘到了47.6小利润，周二过夜47.3多单成功止盈48.3

行情已经突破50-49.8-49-48.5的下降趋势线，后半周或依托47的水平支撑展开反弹调整，日内关注47.5-48.8的区间思路