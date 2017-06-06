夏喜俊：黄金1284分水岭，突破看中阳拉高

周一的黄金行情没有什么好讲的，上周五非农数据意外爆冷，行情强势拉高突破前期1273-1274的关键压力位。洗盘整理了两周的行情多头似乎看到了曙光，但是每次市场情绪高涨，行情却无动于衷。昨日同样是一个不延续行情，和上周二的亚盘冲高1270遇阻震荡回落1259，周四早盘1272附近高位整理但是后来震荡回落1259似乎都没有太大区别，行情都缺乏延续性。

这波黄金行情只有一点是明确的，月线5月份和3月份都是探底回升调整走势，实则年内1 2月份多头开启，3 4 5月份洗盘整理，后市依然看好多头延续。周线级别1295回落调整到1214出现启明星底部反转信号，日线级别形态类比洗盘整理之后多头二次上攻，综上只有一点我们可以确定短期整体走势多头思路，六月份看好收阳反弹终极目标1310-1315附近。而走法结构上目前来看并不是极强多头排列，而是洗盘整理的震荡反弹行情。





先说趋势行情修正的手法：价格回撤修正和时间换取空间的横盘修正。日线图上尽管阴阳交错，但是震荡反弹，多头完好。周五非农强阳拉高之后，昨日停顿窄幅整理，日线十字星收线。那么整体强势之下，昨日的停顿修复之后，我预计今日放量拉阳的可能性较大。

故今日操作早盘1281附近直接多，破1277止损即可，目标去看1287-1292

十字星停顿之后看阳线拉高 亚欧盘突破1284附近可以加仓多，目标继续88 92

如果行情亚欧盘持续不能突破1283-1284，那么就要防止走回落调整去1274-1272一线

原油上周行情完全在我们的预判之内，52阶段性顶部确认，周初反弹不破0.618关键位置50.5-50.6都可以继续保持看空做空。上周我们50空到49，49.5空到48.8，49空到48.2-48，48.1空到47.3，一路完美抓获空头行情。周内行情我们注意，空头结构依然完好，但是下方空间不大了靠近46-45.5之后要注意反复行情。所以本周依然先空，后半周注意反复整理。

昨日布局的早盘47.8空扫损48.2出局 但是冲高遇阻48.5下降趋势线之后，我们48.1继续做空，晚盘到了47目标位 尾盘47.2还做了一个短多今日早盘到了47.6小利润

原油五连阴，预期今日继续下探，关注47.6-47.9区域的做空机会，下方关注46.8-46.4目标位