夏喜俊：黄金早盘别做多，破1266又要收阴

五月就这么结束了。从哪里来回哪里去，开盘价1270-1271附近，收盘价1269，五月收探底回升十字星。和三月份走法完全类似，年内的五个月走势，一二月份多头阳线，三月份探底回升十字星出现了1264-1195的调整行情，四月份冲高回落阳线，五月份又是探底回升十字星，1295-1214的调整行情。

短周期日内依然没有摆脱阴阳交替的洗盘整理。上周五突破1263-1265中阳拉高，看似结束了一周多的三角整理走势，但是周一休市停顿阴线，周二冲高1270诱多震荡回落收阴，昨日则是1259亚盘探底不破震荡反弹再收中阳。跟着行情跑的朋友，估计遍体鳞伤。午夜破高，今日能否延续强势，还是收阴回落继续洗盘整理，我们需要关注1266附近得失。





区间多次的变规而不展开，决定了行情的复杂性。先是前期碎阳反弹之后大阳放量拉高，之后一个多周的日线阴阳交替，四小时三角整理洗盘。上周突破之后又是一个四小时级别的上升通道。但是行情并没有完全的展开，所以我们整体偏多但是不可过于激进的追多。

大结构五月探底回升十字星，六月份整体还是比较看好多头，强势行情，突破1295的可能性较大。日内短线则需要关注四小时上升通道走法，1271-1272压制，日内1266支撑多空分水岭。如果下破此位，那么今日收阴回落继续洗盘大概率，当日亚欧盘守住此位日内继续震荡走高。

黄金日内操作方向参考1266附近得失，如果下破我们反弹空，欧美盘看震荡回落去1262-1260再收阴

如果亚欧盘守住1266不破，再考虑做多看昨日强势的延续

原油方面：原油55-53.8-52构成下行趋势线，上周冲高52大阴回撤，短期52极有可能成为43.8多头反弹的高点。而上周回撤48.2之后反弹阳遇阻，回落反弹的0.618关键位置在50.5-50.6，也就是短线不破此位原油都是偏弱整理。周内行情完全在我们的预期之内，周一收阴回落，昨日更是放量下跌，尾盘V型反转。给出的50空到49和昨日49.5空到48.8都抓到了利润。

V型反弹不改弱势格局，今日早盘48.8-48.9直接做空，止损49.5，目标去看48-47.5