夏喜俊：黄金晚盘看1261支撑，原油继续空

五月又接近了尾声，明日最后一个交易日之后又将给五月画上一个句号。似曾相识的行情，起点也是重点。五月开盘1270-1271，先是一路震荡回落到位1215-1214附近，而后低位徘徊整理企稳反弹，四连碎阳之后放量大阳拉高，再是一个多周的日线阴阳交替的三角整理行情，而今日又来到了本月高点也是开盘价附近。1270-1271，早盘小幅冲高欧盘回落，月线的开盘价和月内高点压力还是有的。而且五月的十字星和三月份走法和形态类似，三月份1264-1195的上旬回落，下半月1195-1264的反弹。

原油结构则相对比较明朗。五月初53.8的顶部回落空头走势最后的疯狂阶段，探底43.8出现V型反转走势，终止了53.8的空头行情，也开启了43.8-52的多头走法。冲高回落是五月份原油的主节奏，多头的反弹上攻，而后冲高52之后阶段性做顶再回落。

周一端午节中国市场休市，晚盘美国战士阵亡日休市，盘面3美金横盘不动。日线级别上周五突破了1263-1265打破了维持一个多周的三角阴阳交替整理之后，盘面上市场普遍看好多头延续，二次上攻。但是今日早盘冲高1270-1271附近，也是五月的高点和开盘价，行情出现了遇阻欧盘震荡回落，晚盘能否守住1262-1261的支撑成关键。

黄金晚盘守住1262-1261支撑，继续去看1271附近压力，突破展开多头二次上攻，依次去看1278-1287

而如果晚盘失守1262-1261，今日再收阴线，那么这个行情就复杂了，突破三角整理没有走高，那么行情洗盘整理的结构就会更加麻烦，去关注1258-1254支撑

原油早间博文和视频讲解中我们都提到，52短线顶部回落48.2，注意反弹的0.618黄金分割线压力50.5-50.6，反弹不破继续看弱势回落。故日内早盘我们之间给出了50附近的做空策略，抓获日内高点，欧盘到位49.4，减仓之后晚盘继续去看48.9-48.8。