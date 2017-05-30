夏喜俊：黄金1263上都可多，目标先看1273

周一美国将士阵亡日假期休市，外加中国端午节假期休市。市场波幅非常小。黄金1268高点，低点1265附近，3美金左右横盘整理。日线上周五突破放量中阳之后，昨日收取了一根停顿十字星。整体走势如我们讲到的，上周一个多周的日线阴阳交替洗盘整理，实则是1214反弹上来的一个多头停顿修复，和前期1180和1195反弹上来之后箱体整理类似，停顿之后都有二次多头上攻。本轮也不例外，所以周内黄金主节奏看多思路不变。周一我们思路上看周五和周一开盘不延续，1267-1268布局了短空，但是行情也基本没回撤，最低到了1265附近。

原油方面上周冲高回落，周四大阴放量杀跌，高点52，低点48.5，跌幅35点。疯狂之后行情有所反弹修复，上周五二次下探48.2之后尾盘V型反弹，收取中阳线，而昨日同样受假期影响收取了一根十字星。原油周内整体思路，注意50.6-50.5压力不破，整体维持52短期顶部的偏弱主思路。





黄金日内的操作我们从两个方面考虑：

1.探底企稳反弹，停顿修复再拉高。1214的企稳和前面1195和1180走法一样，形态类似。而三角整理突破整理看强势延续。看多做多将是本周行情的主节奏。

2.日线拉高之后，十字小阴停顿修复，周五拉高昨日再度十字星停顿修复，震荡反弹的多头节奏，并不是一蹴而就的。而停顿之后看好继续延续收阳。另外日内重点支撑在1263-1262触及可多，如果亚欧盘回撤不破1264近期水平低点，可以提前做多，上方关注1271-1272压力。

日内黄金操作回撤给1263-1262多，止损1258，目标1271-1272破位看1278

如果今日亚欧盘持续整理不破1264水平支撑，那么欧美盘提前布局多单





原油我们关注两个思路：1.大结构55-53.8和本轮的52形成下行结构，而且43.8的V型反弹到52附近也需要调整。2.上周52的顶部回撤48.2低点附近，反弹的0.618斐波那契压力位在50.5-50.6，也就是行情反弹不破此位，我们都认为是调整走势，大阴之后的中阳反弹，紧跟十字星，整理停顿之后还是要防止行情继续回落走弱。

日内原油50-50.2附近都可以做空，止损50.6，目标关注49.4-48.8