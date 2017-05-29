夏喜俊：黄金早盘1268先空，看1261支撑

上周黄金行情1214的企稳反弹之后，四连碎阳反弹一根大阳放量拉高。随后从上上周三陷入了洗盘整理，上周更是明显，日线级别阴阳交替整理，四小时三角整理。其实和前面1180 1195的企稳反弹都是一样的，都是期初的强势拉高，后面的整理。只不过前面两次是箱体整理，而这次采用的是阴阳交替三角洗盘整理。上周五突破1265拉高，1265为1195回落1214反弹的0.618位置，突破之后短线整体偏强，但是我们发现日线级别依然是阴阳交替整理思路。也就是时候当下的行情整体偏强，但是并不属于极强多头走势，所以看多跟多不可过于激进，一定要等回撤。

原油方面，上周冲高回落，52阶段性做顶，欧佩克会议之下行情出现大阴回落，周五尾盘V型反转，本周预计会是一个偏弱整理，我们关注50.8-51压力位，下方48.2-48支撑，原油操作以偏弱的整理思路对待。





今日的黄金行情我们主要讲两个思路：

1.1271附近压力还是存在的，五月份临近收尾，整个月内黄金走的是探底回升思路，月线十字星。月初高点1271震荡回落，空头行情去1214，而后低位徘徊企稳迎来反弹，目前又回到月初的开盘价附近。上周五冲高1268-1269高位整理，也表明了靠近1271附近存在压力。

2.行情虽然突破了1263-1265，打破了维持一个多周的三角整理走势，行情短线明朗偏强。但是日线阴阳整理的格局还在，看多做多依然不可过于激进，要等回撤跟进。

日内黄金操作建议早盘1268附近先空，止损1272.5，去看短线1268-1269承压的回撤，目标1262-1261 欧美盘1261-1260做多，止损1256，目标1268-1271





原油周五的行情也非常经典，周四大阴杀跌，高点52，低点48.5，跌幅35点。周五早盘低位徘徊之后承压49附近直接出新低去48.2附近，而后欧盘破低见底反弹去了一次49.3，美盘再度回落测试48.2，尾盘V型反转，日线大阴之后收取了一根反弹阳。

原油依然要防止短线52附近的做顶回落，也就是43.8的多头反弹止步于此，周内反弹注意50.6附近压力，此位置为52回落48.2反弹的0.618位置，不破此位继续看弱势回落。

今日关注50-50.5区域做空，止损50.9，目标49.3-48.6