夏喜俊：黄金靠近1250出空反手多，探底回升

周二原油的走势相当精彩。前期43.8的底部反转连续运行了三周，前面两周大阳反弹，日线级别也呈现多头排列走势，从43.8反弹52幅度接近80个基准点，而前期空头53.8的做顶回落同样用了三周，跌幅100个基准点。周初我们提到先多但是靠近52附近要小心，此位置未55-53.8的连线下降趋势压力，同时也靠近日线级别布林带压制。而昨日借助欧佩克会议原油出现了暴跌现象，符合了我们的预判。本周给出的50.8 50.9的多单全部止盈51.7，而昨日给出的51.8的空单同样快速止盈。

黄金方面，继续的洗盘整理，日线阴阳交替。周一探底回升阳线，周二冲高不破1263尾盘杀跌阴，周三探底继续反弹阳，周四昨日震荡回落纺锤阴。更加符合我们提到的，近期围绕大区间1265-1246进行宽幅整理洗盘。从中期来看近期的反复洗盘极有可能是1214多头反转的停顿修复过程，结束之后后期依然偏向继续走强。





黄金一方面考虑本周日线阴阳循环交替的主节奏思路，另外要考虑整理洗盘行情的其中一个特点，就是一个节奏往往不是一个交易日完成，有时候会是1-2个交易日。比如1246的企稳反弹到1263用了两个交易日。那么日内亚欧盘预计先是震荡回落，欧美盘继续反弹。保持四小时三角整理的思路不变，关注1250-1260的洗盘反复整理行情。

黄金隔夜1257-1258空单继续持仓，破1262止损，目标1250附近离场

同时1250-1249附近反手多，止损1245，目标去看1256-1260





原油52有望成为短期顶部，也就是43.7的多头反转止步于此。日线大阴回撤，打破前面多头结构，今日预计亚欧盘先是反弹修正，欧美盘继续回落，我们继续等待反弹入空机会。

原油参考49.4-49.5做空，止损50，目标48.5-48