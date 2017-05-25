夏喜俊：黄金晚盘1258下做空，目标1249

今日原油波幅相对较大，下午4点欧佩克会议召开，原油出现了杀跌动作。也符合我们提到的原油43.8的多头反转在靠近52附近之后我们要谨防回调行情出现，这个位置也是日线级别的反弹压力位。本周原油思路和操作非常不错，欧盘我们已经公开了喊单记录，本周四单连赢，今日的51.8附近空单也顺利止盈50.8-50.3。

黄金的话，今日波幅相对较小，短期黄金就是一个反复洗盘整理行情。从上周三开始，大阴之后中阳，隔夜低点早盘无延续，企稳慢反弹，冲高之后横盘又杀跌，但是整体围绕1263-1246的区间宽幅洗盘。我们把这个阶段定义为1214反弹上来的多头趋势停顿修复阶段。洗盘整理之后还是看再度走强。





昨日午探底1248-1247之后同样无延续，尽管亚盘破了午夜1250低点。而日线图上呈现阴阳交替循环，四小时更加清晰，行情呈现三角整理态势。而今日白盘相对波幅更小，1256-1259的3-4美金窄幅整理。但是我们发现隔夜的冲高依然不延续，那么我们就继续保持整理思路的操作手法。不追单，不用趋势的强弱思路来考虑行情，不在中间价格入场，锁定区间简单无脑执行操作。

亚欧盘反弹受阻1259-1258，目前来看我们日内计划1261-1262做空恐怕难给机会了，晚盘1257-1258直接空，止损1262，目标去看1250-1248

原油52附近如期回撤，日内欧盘过山车行情，基本今日的主节奏走完了，那么晚盘预计不会有大的波幅了，但是短期我们需要关注52附近压力之下原油的高位整理，甚至不排除52有成为本轮43.8反弹高点的可能，我们也需要注意