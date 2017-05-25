夏喜俊：黄金阴阳循环洗盘，今日1262做空

夜间美联储会议纪要解读：

从纪要整体内容上来看偏鸽派。纪要暗示美联储正在逐步落实年内缩表的计划，但缩表是循序渐进的；另外，官员们关注到地缘局势风险和新兴市场风险，正谨慎等待未来进一步升息的证据。美联储官员表示，预计疲弱期会过去，若达到预期，加息会很快变得合适。受此影响，美元指数跌至97，黄金拉升6美金去1258，白银涨至17.18。

黄金多头趋势停顿洗盘阶段，典型的强弱不延续，大阳之后中阴收线，慢涨之后急跌，每天一个节奏，一天一个方向。日线阴阳循环交替洗盘，典型的整理行情，所以用顺势的思路操作会很被动。周一探底回升慢涨收阳，但是受阻1262，周二多次上冲不破1263-1264，尾盘杀跌收阴线，昨日亚盘出新低，欧盘震荡反弹，美盘二次探底之后午夜还是反弹收阳。





对于区间洗盘整理行情，我们重新强调下操作手法：

1.切记不可追涨杀跌，锁定区间无脑执行高空低多。

2.不能用趋势的强弱来思考，K线，均线失去意义，那么连阳之后未必强，连阴之后未必弱。所以核心是定位区间，无脑反复执行。拉高不怕继续空，下探不怕继续多。3.出现突破区间的关键位置，要确认，否则谨防虚破之后不延续继续回归区间整理。4.思路的连贯性，走势慢，开仓持仓都需要耐心。

昨日博文我们就提到注意1250-1246区间支撑，谨防反弹收阳继续反复，行情果然洗盘厉害。那么日内我们思考的主方向，就是昨日1248震荡反弹1258的收阳是否会延续。关注短线四小时三角整理结构，所以日内主思路做空看收阴，关注1262附近压力。

黄金日内操作关注1262-1261做空，止损1266，目标1255-1250

而尾盘或者先震荡回落1250附近可以做多，止损1245，目标1257-1260





EIA周三(5月24日)公布的数据显示，美国原油库存降幅超预期，连续七周录得下降，汽油库存连续3周录得下滑，降幅为4月7日当周以来最大，油价惊现过山车行情，美国原油期货短线跳涨0.40美元至51.83美元/桶后急挫，夜间回撤我们提到的51附近企稳反弹。

原油就是涨涨停停，而停顿往往采用的是区间箱体走法，只不过是多头的一种修复手法，所以不要怕停顿，之后往往还有拉高。周一晚盘布局的50.8多单，和昨日50.9和50.8的加仓多，隔夜全部止盈51.7。但是昨日的拉高回落，其实也是我们昨日提到的一个思路，靠近52附近之后原油看多做多要谨慎些了，43.8的多头反转到52附近谨防出现回撤行情。

所以日内原油操作，隔夜51附近有多单的继续关注51.8-52离场 同时日内关注51.1-51.8的区间操作思路