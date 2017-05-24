夏喜俊：黄金晚盘看1246支撑，原油51下方多

今日晚间20:30CCTV证券资讯频道《外汇市场》节目，我们依然会做客讲解近期行情走势，大家可以锁定观看。

黄金近期走势，我们技术面上先回顾两个关键位置：上次连线提到1214-1215会迎来反弹，当时也提到此位置为1180-1195前期回撤低点连线的上行趋势线支撑。另外就是1265的反弹高点，此位置为1295回落1214反弹的0.618黄金分割线压力位。

大家应该能够感觉到最近黄金的走势，强弱不延续，大阳之后中阴回撤，探底之后碎阳慢反弹，周二又是多次冲高不破1263尾盘放量杀跌。但是我们把这个阶段定位为多头停顿，洗盘阶段，美元的弱势，黄金月线周线级别的企稳表现，整体还是偏向洗盘整理之后黄金继续反弹。而短线的反复洗盘行情，则需要大家操作的过程中稳健，谨慎些。









黄金延续昨日尾盘的1263弱势回落，亚盘反弹遇阻1253附近继续回落，欧盘探底1248-1247之后陷入整理。整个节奏上虽然短期反复洗盘整理，但是欧盘出新低，美盘延续的可能性依然较大，而且行情欧盘探底反弹未破早盘1253-1254压力。所以晚间我们继续看下探，注意1246-1245支撑情况。

1251-1252有空的继续带1256止损，目标1246-1245 晚间下破1243附近支撑的可能性目前来看并不大，所以空单短线思路

原油方面亚欧盘震荡反弹，但是如我们预期的52附近已经表现出明显压力，所以43.8的这轮反弹靠近52之后我们跟多看多要稍微稳健些了，晚间注意EIA数据，以及51-50.8的支撑情况在考虑接多