夏喜俊：黄金1250不破三角整理，原油回撤多

昨日晚盘博文我们其实从几个方面剖析了近期黄金行情的多空反复，节奏不明，行情不延续也就加大了操作的难度。

1.1214-1215的企稳反转，属于单个底部V型反转，也就是没有二次确认，其实和之前的1180,1195类似，都是一次完成。而且这三个调整关键位构成上行趋势线，1180-1195-1214。

2.另外，企稳的反弹采用碎阳的走法，看似反弹无力，实际是一步一个脚印，而且上周三出现了1237-1262的大阳放量拉高。

3.问题就是在这个地方，每一个阶段都不是那么明朗，都存在分歧，而且拉高之后没有延续，次日小幅出新高之后中阴回落，1265-1246。周五又震荡反弹，还是没有延续，昨日小幅跳开回撤之后欧美盘震荡反弹。

上周四未能延续前面1237-1262的大阳拉高强势，周四冲高回落收中阴，周五同样未延续周四的弱势下跌格局，而且延续也就1246的探底碎阳震荡反弹，晚盘再去1257陷入整理。本周一同样亚盘承压回落，欧美盘反弹，而昨日本以为突破了1257 1261的压力将一举突破拿下1265一线，但是行情还是欧美盘多次冲高遇阻1263之后午夜回撤。这种反复整理不延续行情，实则就是趋势节奏的不明，反复洗盘。那么日内到底是延续昨日的弱势，还是亚欧盘不破1250走反弹呢？





今日的黄金，我们关注两个点位，1250的低点和隔夜1257的反弹高点。行情既然不是趋势明朗的延续行情，我们就不能用顺势的思路去思考。亚欧盘整理不破1250一线，要谨防走图中的1262-1250的三角整理。即便行情破了1250，如果不出现较大力度回撤同样关注1247-1246的支撑，企稳还是整理行情。

那么日内黄金操作思路，关注1250-1246的支撑，守住1250看三角整理整理，区间1262-1250 下破去关注1246-1247整理，注意日线箱体整理

原油行情相比之下要走的清晰明朗，43.8的探底V型反转，是前期53.8空头最后的疯狂阶段，疯狂加速下跌之后行情出现了反转信号。而后经历了47-45.8的箱体整理之后进一步拉高，确认了多头反转，后面每一次拉高之后都陷入了停顿修复，但是整体的多头不改，包括上周周初的几个交易日49.5-48的箱体整理，之后突破依然进行了拉高动作。那么本周整体思路，原油保持强势看多做多不变，继续关注51.7-52.5。



原油就是涨涨停停，而停顿往往采用的是区间箱体走法，只不过是多头的一种修复手法，所以不要怕停顿，之后往往还有拉高 周一晚盘布局的50.8多单，和昨日50.9和50.8的加仓多，隔夜全部止盈51.7

今日原油继续关注51.3-51附近支撑，亚欧盘守住此位不破继续做多，去看52目标位 此轮反弹靠近52之后我们要注意压力，到时候做多就不能太激进了