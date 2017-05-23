夏喜俊：黄金1260上直接多，今日先看1271

不破不立，行情节奏的明朗往往就要依托关键位置的突破为信号。昨日黄金市场并不那么明朗，因为上周大阳之后中阴回撤，盘面出现了分歧。到底1265遇阻展开阶段性回调，还是多头的一次修正，只不过幅度大了些继续维持1214上来的多头行情。自上周五1246震荡反弹以来突破1257，1261的关键压力位之后，我们预判1265-1246的回撤只不过是一次幅度较大的杀跌修正，行情重返多头趋势。

1.日线级别自1214的反弹上攻，先是4连碎阳反弹，而后1237-1262的一根大阳拉高。次日1265小幅出新高之后杀跌1246，但是后面紧跟又是两根阳线。也就是日线级别自1214反弹上来，9个交易日只有一根阴线调整。多头形态完好。

2.昨日我们就从两个方面做了解读，周线的早晨之星多头反转信号，以及日线级别MACD低位金叉，均线5 10 20日均线，也就说多头或许刚刚开启，此轮一旦展开后面看好突破1295。





那么本周后面的行情就明朗了，1265不再是阻力，而上周1265-1246的回撤不过是多头趋势的一次超常规修正，幅度大，短时间急跌，目前来看就是一次洗盘动作。所以后面如果突破1265之后，我们就只有多单，不考虑空单操作，顺势跟进。上方依次关注1271-1278-1288-1295压力位。

短线来看，参考四小时走势图，1246回撤反弹上来，四小时同样保持多头趋势，基本以一阴调整，二阴调整停顿之后继续展开多头上攻。所以今日预计亚盘依托1260-1259支撑，直接反弹突破1265高点，而后欧美盘继续震荡走高去1271位置。

黄金激进者早盘1263-1262直接多，止损1258，目标1268-1271 今日黄金守住1257-1256都看日线继续收阳





原油行情相比之下要走的清晰明朗，43.8的探底V型反转，是前期53.8空头最后的疯狂阶段，疯狂加速下跌之后行情出现了反转信号。而后经历了47-45.8的箱体整理之后进一步拉高，确认了多头反转，后面每一次拉高之后都陷入了停顿修复，但是整体的多头不改，包括上周周初的几个交易日49.5-48的箱体整理，之后突破依然进行了拉高动作。那么本周整体思路，原油保持强势看多做多不变，继续关注51.7-52.5。

原油就是涨涨停停，而停顿往往采用的是区间箱体走法，只不过是多头的一种修复手法，所以不要怕停顿，之后往往还有拉高 昨日晚间回撤50.8我们布局的原油多单持仓不变，今日51继续加仓，统一破50.5止损，目标去看51.7-52.2