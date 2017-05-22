夏喜俊：黄金1257多空分水岭，原油50.3多

不同的行情有不同的操作手法，所以我们每天在交易之前首先要做的就是准确的定位和划分行情节奏，唯有这样才能找到对应的策略。趋势行情讲究的顺势而为，极强极弱行情需要激进跟随趋势，否则就会错过顺势而陷入被动逆势。而整理震荡讲究的是锁定区间，简单反复执行。在整理行情中如果用趋势的思路追涨杀跌势必陷入追多到高点，追空到低点。

上周的黄金，原油行情简单总结回顾：

原油方面，先是周初的围绕49.5-48进行宽幅整理，日线阴阳交替，周五突破箱体上方压力再度拉高，符合我们前期提到的43.8的底部反转有效，上周初不过是多头的一个停顿修复。

黄金上周前期碎阳反弹之后周三放量大阳拉高，周四来了一个高位吞没阴，让原本看似清晰的多头行情陷入迷雾之中，周五自1247-1257缓慢反弹，实则是对周三周四的大阳大阴交替的修复。





黄金行情我们从几个方面思考：

1.周线级别结束三连阴回落之后，低位十字星加上周中阳线，形成了一个周线级别的早晨之星，反转信号。那么中期黄金或将重回强势。

2.日线图上有几点需要关注，MACD低位金叉，以及均线交叉，那么短期日线也是一个多头展开阶段。同时K线组合上来看，尽管上周四的冲高回落收阴不易理解，但是唯一的一根调整阴目前不能确立多头走完。

3.周三周四的大阳大阴让反弹的强势陷入分歧，而1257就成了短线多空强弱的分水岭。

黄金操作建议，当月行情幅度1271-1214-1265，目前来看本月行情幅度基本结束了，所以最后一个多周预期会陷入日线级别的多头停顿，反复整理之后后期再展开多头延续行情

今天关注1257，1262压力位，下方1250支撑，亚盘观察，欧美盘明朗之后再做安排





原油行情相比之下要走的清晰明朗，43.8的探底V型反转，是前期53.8空头最后的疯狂阶段，疯狂加速下跌之后行情出现了反转信号。而后经历了47-45.8的箱体整理之后进一步拉高，确认了多头反转，后面每一次拉高之后都陷入了停顿修复，但是整体的多头不改，包括上周周初的几个交易日49.5-48的箱体整理，之后突破依然进行了拉高动作。那么本周整体思路，原油保持强势看多做多不变，继续关注51.7-52.5。

今日原油操作关注50.3-50.2做多，止损49.7，目标继续去看51-51.5