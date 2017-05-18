夏喜俊：黄金早盘直接多，今日看1270

黄金1214-1215的企稳反弹至1262，又将成为经典形态。我们做个简单的剖析回顾：

1.年内1122-1295的多头趋势基本是目前2017年上半年的主节奏行情，而中途经历了两次比较大的回撤修正，1219-1180，1263-1195，连接1180-1195构成的回调上行趋势线的支撑位就是1214-1215。所以上周靠近此位低位徘徊反复之后，迎来反弹是合情合理可以看到的。

2.但是这个1214-1262的反弹，所采用的手法碎阳慢涨，之后放量拉高。属于毕竟经典的反转手法的一种，而且较难把握。尽管靠近关键支撑迎来反弹，但是没有明显的底部反转信号确认，行情直接结束了前期空头走势。

而且慢涨，总容易给人一错觉，前面的空头未走完，行情反弹乏力，所以并不能很好的确立反转。但是行情就是这样，1215-1239的反弹，走了四个交易日。而这种碎阳之后的放量加速，最让人措手不及，虽然看到了多，但是无法跟进了，前面幅度太小，后面对幅度拉高空间无法预判。

周三黄金结束了前面四个交易日的碎阳慢涨之后，出现单边拉高走势，自早盘1237拉高上来，四小时连续6根反弹阳，未出一根阴线。单日涨幅25美金。近两年来为数不多的单日最大涨幅。





黄金日线四连碎阳之后，昨日放量中阳拉高。1214-1215再成单个底部反转，后市继续重返多头。这轮反弹，我们可以去关注1295-1305附近。而日内短线我们需要注意，短线极强反弹是毫无疑问的，但是日内预计只是一个大阳放量之后的延续强势行情，小阳线对待，关注1268-1270压力。回撤也很难出现大的回撤，隔夜回撤1255之后继续上攻1263，那么今日亚盘参考1255上

黄金亚盘依托1258附近直接多，只是1254，目标去看1264-1268





原油相对反弹放缓了，上周延续43.8-49.7的反弹一蹴而就，中途只经历了几个横盘修正之后就继续拉高了。但是本周原油强势明显放缓，周一冲高回落收阳，周二反复测试不破49.4之后隔夜回落48.1附近。周三直接企稳反转，晚间EIA数据利空也未改弱势，继续收阳，日线短线呈现了阴阳交替。

那么短线原油我们看下日线级别的整理，注意49.4-49.6的压力，下方看下48.5-48.3的支撑，等操作机会