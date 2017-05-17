夏喜俊：黄金晚盘1242多，原油关注EIA

人的一生很像是在雾中行走；远远望去，只是迷蒙一片，辨不出方向和吉凶。可是，当你鼓起勇气，放下忧惧和怀疑，一步一步向前走去的时候，你就会发现，每走一步，你都能把下一步路看得清楚一点。“往前走，别站在远远的地方观望！”你就可以找到你的方向。

原油昨日的反复冲高49.4的回落，目前来看不过是一次修正动作。隔夜震荡回落48.1附近，今日亚盘低位整理之后欧盘直接拉高。日线级别自43.8探底V型的反转强势，冲高遇阻49.5-49.7之后昨日一阴调整继续回归强势。

黄金方面，典型的碎阳慢涨，1215-1214的关键性我们反复提到年内多头两次回撤1180-1195形成的上行趋势线支撑位就是1214附近。但是此位上周经历了三个交易日的反复整理之后，二次探底1216未破新低之后迎来震荡反弹。目前日线已经连续5个交易日收阳，反弹幅度35美金。而4小时级别的形态最为典型，碎阳反弹，基本没有阴线回撤。





四小时碎阳慢涨，基本无反抽，压力1236 1242各个击破。那么短线将继续延续反弹，同时我们要注意行情难给较大回撤动作，空单回避，多单不要期待回撤过大跟进，可以稍微激进。

日内早盘1237直接放量拉高1245，而后欧盘急跌回撤1241反弹再出新高。晚间预计不会有太大动作，看下1242-1251的区间。

晚间黄金回撤1242-1241多，止损1237，目标去看1248-1251

原油方面，昨日冲高49.4回落，探底48.1再度反弹，那么日线短线调整继续回归强势，晚间关注下EIA数据的影响，注意下48.5-48.4支撑，上分49.2-49.3的压力位