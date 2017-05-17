夏喜俊：黄金碎阳慢涨行情，依托1238做多

黄金自1214-1215的震荡反弹，目前已经连续五个交易日，反弹幅度30美金，碎阳慢涨走法，看似反弹无力，但是不回撤，价格缓慢的抬高。

1.充分说明了前期1180-1195-1214的趋势线的强支撑是存在的。

2.目前反弹突破了前期回落的1236-1241的关键阻力位，价格也打破了弱势空头的走法。那么黄金接下来就是关注这波1214的反弹行情到底能够走多远的问题，以及是否构成反转，重返多头行情。

原油方面，上周初整理之后连续的拉高，周五停顿十字星之后本周周一继续延续走高拉出大阳线，但是昨日行情明显出现了多次冲高不破49.3-49.4附近价格出现了回撤。目前来看靠近49.5上方价格出现了明显的阻力，短线注意继续加大回撤，关注47.5-47.3的支撑。





四小时行情一直是这轮反弹的亮点，我们从图中可以看出，碎阳慢涨，30美金的反弹走了5个交易日。而且今日早盘出了一波1237-1245的小幅放量拉高动作。周内行情，我们原定思路，行情反弹不破1236-1241会迎来空头二次回落，继续去测试1217-1215之后确认再迎来多头反转。但是目前来看行情碎阳反弹上攻，打破前期关键压力位，结束了之前的1295-1214的空头弱势行情。

早盘拉高，但是不适合追多了，行情慢涨虽然偏强，但是并非多头明显反转趋势，所以看多要等回撤跟进。

日内黄金关注1238-1237的回撤跟进多单，止损1234，目标去看1245-1250





原油方面，昨日反复冲高不破，下破48.5-48.4的趋势支撑，那么短线43.8反弹上来的极强多头格局打破，行情短线会再度出现回撤行情，关注下47.5-47.3。

那么日内原油参考48.3-48.4做空，止损48.8，目标看下47.5-47.3