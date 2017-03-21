3.21午评 黄金—避险情绪降温 金价上行受阻

行情回顾

周一，黄金价格整体呈震荡上行的走势，再创本轮反弹新高。但今日亚市开盘后金价短线快速跳水，回吐昨日全部涨幅。昨日亚市开盘金价录的日内最低点为1229.35，随后震荡冲高，时段内刷新日内最高点至1235.53。欧市开盘后价格自高位回落，随后于1230上方附近震荡企稳。美盘开盘后金价保持震荡上行，但未能上破前期高点，尾盘时段金价高位企稳，最终全天以,1234.15收盘，涨幅达0.36%。

基本面分析

数据方面，昨日缺乏重大经济数据公布，线索较为清淡。值得关注的是全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST上周五持仓量较上日减少0.35%，至834.10吨。周一较上日减持3.85吨黄金，持仓量降至830.25吨。同时截至3月14日当周，对冲基金和基金经理连续第2周减少COMEX黄金净多头头寸。这或表明有资金选择获利抛售离场。

另外，在上周美联储加息后，历来持鸽派立场的芝加哥联储主席CharlesEvans暗示，至少要到6月再考虑进一步加息，美联储仍处于今年还会再加息两三次的正轨。美联储面临的不确定性有上升的可能。并强调突然迎来大量财政政策扩张，这是一个有挑战的阶段，因为我们相当接近充分就业或可能已经达到充分就业。

同时，另一位今年有FOMC投票权的美联储高官，费城联储主席Harker讲话流露出鹰派倾向。他说，不能排除今年加息超过三次的可能，联储正讨论资产负债表问题，资产负债表应该倾向持有国债，减少MBS持仓。这开启了本周美联储官员密集发声的序幕，包括美联储主席耶伦在内，本周至少将有9位高官发言。届时市场将借此进一步挖掘关于美联储未来加息进程的线索。

此外，全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议，未能达成折衷，最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对日益深陷保护主义的美国采取默许态度，打破10年来支持自由贸易的惯例。受此影响，全球市场风险意愿降温，从而导致股市、美元和原油承压，投资者避险情绪升温。

综合而言，随着美联储加息落地，美指持续走低以及渐进加息预期推动金价走高。金价连续第三个交易日上涨，并创下三周以来新高。本周内美联储官员将密集发表讲话，投资者需重点留意。

技术分析

周一，黄金价格呈现震荡上行走势，并刷新三周以来高点。但是今日亚市开盘后金价上演短线跳水行情，预示上方抛压较重。

技术上，金价目前仍处于4小时布林中轨附近运行，布林中轨和MA30保持向上倾斜，但布林带开口明显收窄。当前MACD信号线在0轴上方运行，并有水平走缓的迹象，柱状图在0轴上方开始微幅缩量。KD指标目前处于较高位置，并有形成高位死叉和背驰结构。综合而言，金价上攻动能减弱，面临短线回调可能。日内操作上，需重点关注支撑阻力位附近的价格表现，可维持高位区间内高抛低吸的区间操作思路，破位后可顺势跟进。激进者可少量参与逢高做空的操作，进场严格设好止损。

上方压力位：1235.50 1240.00

下方支撑位：1224.50 1220.00

现货黄金操作策略：

首见1232美元附近多单进场，止损1228美元下方，目标看1237.5美元；

撰稿：金与诚