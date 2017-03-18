刘金鎽3.18原油黄金白银上周总结及下周分析操作建议

在交易中，有时为了强争几个点位而误事的人和事是数不胜数。有的人在完成一笔买入交易以后，往往会给自己设定一个盈利的目标，即只有到了这一价位才准备平盘，并在心里不停地盘算期盼着这一时刻的到来。但有时市场价位已经开始接近目标，机会很好，只是还差那么几个点未到位，碍于原来设定的目标，心里总在那里祈求舍不得平盘出局。经验告诉我们，你设定的盈利目标只是一个目标，市场的趋势并不是按照你的设想发展的，几个点位不到就不到，别为着多赚几个点反而坐失良机，造成亏损或套牢。

当然如果你对市场走势有信心、那最好不要计较小小的差价，该买的实，该抛的抛，把握最好的时机。犹豫不决往往耽误时机，该赚的嫌不到，不该亏的却亏了！

【消息面解析】

本周最大的消息面莫过于周四凌晨两点美联储的加息，在美联储加息尘埃落定后，大宗商品市场普遍红盘相迎。然而就在上周，国际原油价格跌逾9%，近日油价却在低位企稳，而WTI原油价格仍在49美元/桶附近徘徊。近半个月来，原油价格最大跌幅已经超过10%，原油价格的暴跌也拖累其他大宗商品价格的走弱。面对本轮加息周期，国际大宗商品市场又该何去何从呢？

此次油价暴跌直接导火索是美国原油库存高企。据有关数据显示，美国原油库存为5.282亿桶，接近纪录高位；周六（3月18日）凌晨美国油服公司贝克休斯将公布截至3月17日当周的美国石油钻井总数，而上周公布的数据显示，截至3月10日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加12座至768座。刘金鎽认为，上述原因或是造成油价短期波动的重要因素。

本周行情回顾技术面分析及下周操作建议：

回顾本周黄金行情：

本周周初基本持稳于1200关口上上方，黄

格周四凌晨在美联储确认加息后向上拉升近30点，金价反弹基本收复上周五以来的跌幅，周五黄金高位盘整，整日黄金并无太大波幅，行情亚盘初市小幅走低，后市一路震荡上行，美盘前夕行情开始高位盘整，直至收盘行情并无太大波幅。

黄金技术面分析：日线看，5日均线拐头向上，均线系统金叉上扬，MACD绿色动能柱逐渐缩量，KDJ有金叉形成之势，从周五的行情走势可以看出，黄金受加息消息面影响之后，一直高位难下，开盘回调至1223一线后开始强势反弹，多头动能不减，由此可见，1223一线使我们下周做单应该关注的一个重要支撑点，下周只要不下破此位置，可以布局多单，一旦下破，就要考虑去做空了。

下周黄金操作建议：

1、回调1223不破做多，默认止损，目标1231，破位持有；

2、强势下破1220，反弹1226做空，默认止损，目标1210。

原油本周行情回顾技术面分析及下周操作建议：

回顾本周原油行情：本周一市场无重大消息面，原油交投清淡，日内并无太大波幅，周二亚欧盘行情仍然是小幅震荡，美盘行情迎来大幅下跌，但是午夜行情收复部分失地，周三开盘原油迅速回落至48.40一线之后地位盘整，美盘行情先是小幅拉升，晚间EIA数据公布后，行情再次回落，回吐美盘涨幅，但是收盘再次站稳48.80一线，周四亚欧盘行情迎来大幅拉升，一度站上49.60一线的高位，但是美盘行情大幅回落，周五原油以震荡收盘，日内并无太大波幅。

原油技术面分析：历经上周的暴跌之后，本周原油以地位震荡修复为主，从日线看，均线系统随时高位死叉运行，空头大势尤为明显，但是可以看到5日均线已经拐头向上，且周线收官原油也能站稳48.60上方，从小时线可以看出，行情虽是几次上冲，但是均承压于均线压力位，本周行情无疑是承压于上方50重要整数关口压力位，所以刘金鎽认为下周做单我们在50美元下方可以布局空单，下方支撑可以下看本周最低位47美元一线。

下周原油操作建议：

1、反弹49.60一线附近做空，止损到49.90上方，目标48.30一线，破位看47.80一线；

2、下方47.60一线附近做多，止损到47.30下方，目标48.80一线，破位看49.30一线。

技术面分析及下周分析操作建议：

白银：本周白银的走势与黄金基本类似，周四凌晨同样是收到加息影响，白银大幅拉升，一举收复失地，周五白银的走势可以看出，白银回调至17.20一线之后强势反弹，站稳17.30上方之后一直高位难下，下周做单我们需关注17.20一线的支撑，上方需关注17.50一线的压力。

下周白银操作建议：

1、回调17.20上方做多，默认止损，目标17.40一线；

2、上方触及17.50一线做空，默认止损，目标17.25一线。

这个市场的老师太多，你能在茫茫人海中看到刘金鎽的文章，也是一种缘分，也许你现在在别的平台操作不顺，也许你做的很好，刘金鎽也没有那么好的口才要你过来跟着我做，但是刘金鎽会尽我最大的努力去帮你，你如果给刘金鎽一份信任，刘金鎽必定会给你一份安宁，不会让你陷入套.单的烦恼！

我是刘金鎽EIALJF，佛渡有缘人，我只带有心人！！