刘金鎽3.16加息即将揭晓谜底，午夜金银原油行情解析：

前言：你的命里不是缺少财富，而是缺少贵人为你指点迷津。千里马常有，而伯乐不常有，人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！投资路上，刘金鎽愿为你指点迷津，更愿做你的真心朋友。





消息面：

北京时间周三（3月15日）美国石油协会（API）公布数据显示，美国3月10日当周API原油库存减少53.1万桶，预期增加250万桶，前值增加1160万桶；API汽油库存减少387.5万桶，预期减少130万桶，前值减少500万桶；API精炼油库存减少407万桶，预期减少150万桶，前值减少290万桶；另外截止3月10日当周美国API库欣地区原油库存增加206万桶，预期与前值均为增加78.8万桶。

金价周三（3月15日）亚盘低位盘整，美联储加息预期升温令金价承压，但与此同时，政治风险日益凸显又为金价带来支撑。北京时间周四（3月16日）凌晨，美联储将公布最新利率决议，市场已场做好准备迎接加息，静候政策声明。

有分析认为，鉴于市场预计美联储本月加息已成定局，黄金价格目前也已基本反映该预期，因此加息“靴子”落地不会明显打压金价，甚至可能因利空出尽，引发金价短线反弹。此外，欧洲政治格局和特朗普政策不确定性又成为利好因素，金价未来几周料交投于1200-1250美元/盎司区间。

3月15日进行的荷兰大选也可能成为引爆市场的“*”。在荷兰，疑欧派政党上台的机会很小，但其强劲的选举表现可能强化市场对法国4月和5月总统选举出现意外结果的预期。大选的不确定性及其对欧盟凝聚力的影响可能支撑黄金价格，因为投资者寻求避险资产。

原油技术面分析：

原油从小时图上看，油价运行在上轨和中轨之间，MACD红色能量柱缩量，运行在0轴上方，拐头逐渐有朝下运行的趋势；上方受阻于MA120日均线49.0一线附近，下方受MA60日均线48.26一线支撑；从4小时图上看，目前运行在中轨附近，MACD红色能量柱放量，运行在0轴下方，拐头朝上运行；上方受阻于MA60日均线50.9一线附近，下方受MA10日均线48.27一线支撑。重点上方关注阻力位49.0-49.2一线附近，下方支撑位关注48.0一线附近。建议可在48.1-48.3附近多单，具体实时操作建议及进场点位直接咨询金鎽。

原油操作建议：

1、48.1-48.3附近多单进场，止损0.3个点，目标48.6-48.8

2、49.0-48.8附近空单进场，止损0.3个点，目标48.0-47.8





黄金技术面分析：

从现货黄金1小时走势图来看，黄金价格整体仍位于震荡走势，且震荡区间不断向下。具体指标上看，布林带三轨有走平的趋势，上下轨逐渐走平，中轨仍维持向下。KDJ指标整体位于超卖区，但三轨拐头向上。熊友轶综合来看，黄金价格今日行情将承空头走势，另外熊友轶提醒投资朋友需关注凌晨2点美联储加息会议！熊友轶合理有效的掌控消息面，以趋势做单，不求单单盈利，只求稳健盈利、稳健给单，制定好做单方案，掌握好趋势抓住每波大行情，获得一个长期稳健的盈利！

黄金操作建议：

1、上方1206美元附近做空，止损5美元，目标1195-1192美元；

2、下方1190美元附近做多，止损5美元，目标1198-1200美元；

白银行情解析：

白银，日K线昨日收阴，指标MACD快慢线死叉下行，5日均线下穿60日均线，金银承压较大，料会出现反弹回落走势，下方支撑看至16.80-16.7美元位置附近，跌破看16.55美元位置附近，上行阻力看至17.05美元位置附近，白银从18.5下跌至16.9，跌幅有1.6美金，用时两周的时间，短期构成了超跌之势，指标方面显示超卖，白银后市有望迎来反弹修正后再创新低的可能，在浪型结构上形成ABC走势，上方重点关注17.05-17.15区间的阻力，下方关注16.55-16.7区间的支撑。操作上还是以先空后多为主。

白银操作上建议：

1、17.0附近做空，止损17.2，目标16.7；

2、16.6附近做多，损16.4，目标17.0；

以上策略仅供参考，风险自担，具体做单点位以实盘喊单为主，有需求可单线联系金鎽。





寄语：投资，你认为难则难，你认为简单则简单。如果你够专业，看趋势辨涨跌又有何难，难的只是人心的怀疑、犹豫、恐惧、贪婪。不要因为你不相信就怀疑我的实力。懂我的人不必解释，不懂的人何必解释。我也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本到手的利润飞走。本人是一名金融分析师，对现货原油和黄金、白银有深入的研究和分析，如果你还在处于亏损状态，在做现货投资中找不到方向，联系本人扣扣：52011-6513，希望我可以帮到你！