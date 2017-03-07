【汇金有道】铁板上的3月份加息会否有突变

本心汇金，论之有道





世间套路何其多，汇金真情单中藏









上周五耶伦在讲话中继续显示鹰派，美联储将于3月中旬（14~15日）举行下次政策会议，也就是说上周五讲话后美联储将会进入为期一周半的静默期，本次的讲话将会很大程度上影响之后之后一周半的走势；美联储3月加息概率飙升至96%，6月为98.1%，但是黄金却在耶伦讲话后反而出现了一个反弹，反弹至了1237附近。





接下来本周将迎来一月一次的非农数据，它将是上周五耶伦讲话后另一个3月份加息概率的重要参考点，但是本次加息概率升至96%已经属于极为罕见的情况，对于这种几乎接近必然事件的情况，我们则需要警惕非农突发消息的出现，因为假设周五的非农数据再显示会有加息，那么影响也不会太大；但是假设非农出现了和加息相悖，那么市场将会出现剧烈波动。





基本面上我们只要看会否出现突发情况，假设没有突发情况，那么3月份加息几乎是一个必然事件。





那么接下来从技术面看各个品种将会如何运行：





下图为黄金4小时图：









本周初黄金同周末分析的一样，在4小时的20MA遇阻然后回落，因此昨日黄金我们也是做了一个1233.8的空单，止盈在了1226的位置，对于1226我们前期也是进行过分析，即上篇文章中【静默期最后讲话，黄金关注1226支撑】









黄金1233.8空单完成1226止盈，即10%仓位获利7%，以此类推，每标准手（1000美金）获利700美金 。 很多时候只是你需要，而我正好专业，献给今天还在犹豫的朋友。





为何我们需要去关注1226的支撑：这个在上周也是提到：日线的20以及30MA、2月21号的低点（趋势线上的点）也在1226附近；同时我们能看4小时的K线图：第一波下跌从1264跌到了1237，也就是跌了27个美金，然后反弹至1250的位置；那么假设第二波下跌也是跌27个美金难么就会到1223附近，但是当时在1226位置有均线和趋势线上点所构筑的双重支撑，因此先看到的是1226位置。









我们也是分析过黄金4小时的上每一波的下跌都在27美元左右，反弹的力度则是在13美金左右，那么从这种规律下我们能看到假设黄金继续跌破1223的低点，那么从1237-27=1210附近，由此我们得出假设破下1223后那么会到达1210附近，那么在到达这个1210之前有哪些支撑，我们依旧可以看2017年2月15号的低点，这个位置在1215附近，而这个1215~1218同时也是2017年1月17~24双头位置的顶部，因此这个位置也是存在一定的支撑。目前黄金便是关注会否跌破1223的低点。

今日支撑：1223 1218

今日阻力：1230 1237





下图为原油4小时图：

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原油继续在趋势线上运行，走的一个收敛形态，即底部抬高，顶部则不变，阻力依旧在54.3附近；同时日线级别上我们继续位置构筑头肩底形态的观点。

今日支撑：52.6 52.2

今日阻力：53.5 53.8









下图为欧元兑美元日线图：

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欧美继续在1.052附近得到支撑，然后反弹至1.063附近遇阻，这个位置也是上周一直受到阻力的位置，因为这里是欧美2015年3月份和12月份的低点连线所形成的阻力线，接下来欧美继续关注这条重要趋势线





今日支撑：1.054 1.052

今日阻力：1.060 1.064





下图为英镑兑美元4小时图：





镑美向下对“三角形”进行突破；同时对于趋势线的分析：在破下趋势线点2（2月7号的低点，1.234）后，就会到达趋势线点1（1月20号，趋势线的起点，1.226），这也是“三角形”突破的做法。

目前镑美运行到了1.226下方，那么我们便关注下一个支撑1.220以及后期会否再次触及1.20的低点。

今日支撑：1.222 1.210

今日阻力：1.226 1.230

有朋友问我，为何汇金有道老师每次大行情都能把握住？





笔者回答很简单：技术是根本



