特朗普耶伦搅乱市场，3.6周评金银行情预测及布局

回顾过去一周，美国总统特朗普和美联储主席耶伦仍是市场关注重点，搅动市场。



特朗普“雷声大雨点小”，金融市场躲过一场风暴。北京时间周三(3月1日)10:00左右，美国总统特朗普(Donald Trump)在国会发表讲话，金融市场此前对此高度戒备，防范其言论可能令市场掀起巨大波澜。但从特朗普讲话内容来看，可谓“雷声大雨点小”，尽管声称要拿出1万亿美元用于基础设施投资，还要出台“历史性”的税收改革计划，但并未给出更多细节。市场人士对此也感到有些失望，波动性并未明显提升，美元兑主要货币的波动幅度有限。



美国总统特朗普在国会发表讲话时指出，将要求国会拿出1万亿美元用于基础设施投资，建设资金“将以公共与民间资本的形式筹措，这笔投资可创建数以百万计的就业岗位。”他同时也表示，将在防务合约上节约数十亿美元。医保方面，其认为，医疗保险应该确保有病史的民众获得医保，将在医保上给予各州州长必要的资源和灵活性。

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此外，美联储官员罕见集体演绎“加息大合唱” 3月加息预期骤然升温。本周在多位美联储官员的鹰派讲话“轮番轰炸”之下，3月加息预期急剧升温。一周之内，美联储官员集体释放加息信号，实属罕见，不仅令美联储3月加息概率翻了三倍，也使得美元大幅攀升。



根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为80%。此外彭博称，联邦利率基金期货合约显示美联储3月加息的概率高达88%，一周之前才不到50%。

凌霄冲金：黄金行情解析

本周美联储五位高级官员轮番用“鹰语”轰炸金融市场，使得美联储3月加息概率从一周前的20%狂飙至90%，加息似乎已是板上钉钉，即使如此本就空头趋势明显的金银并没有如期下跌破新低，反而下方支撑有效，再度反弹至1234.25一线收盘，下周行情非常简单，非农数据出来之前会持续一周的震荡，上方关注1245一线压力，下方关注1220一线支撑，区间操作即可。

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凌霄冲金：白银行情解析

白银下周操作思路也是比较简单，非农数据出来之前行情不会有太大波动，抓取区间震荡的利润即可，下方关注17.5一线支撑，上方关注17.9一线 压力，区间操作即可，对于手上有套单的朋友，下周都有机会盈利出局，凌霄lxcj1234也会在实盘中给处建议。（点位是以伦敦银为准，有非常多与伦敦银同等走势的产品，所以不懂看伦敦银的朋友可以找我交流，特别是入市不久的投资者朋友）

对于接下来这一周，又有哪些消息可能挑动市场？



3月6日（周一）



周一应关注欧元区3月Sentix投资者信心指数及美国耐用品订单月率修正值



3月7日（周二）



周二应关注澳大利亚3月7日澳洲联储基准利率及美国1月贸易帐。



值得一提的是，北京时间凌晨04:00，2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在全美商业经济协会2017年政策会议上发表讲话。此外，澳洲联储将公布利率决议及政策声明。



3月8日（周三）



周三应关注美国3月5日当周API原油库存(亿)、日本第四季度实际GDP季率修正值、中国2月贸易帐(按人民币计)、美国2月ADP就业人数变动(万)及美国3月3日当周EIA原油库存。



值得一提的是，美国能源信息署将公布月度短期能源展望报告。



3月9日（周四）



周四应关注中国CPI月率、中国2月CPI年率、欧元区3月9日欧洲央行利率决议以及美国3月4日当周初请失业金人数。



值得一提的是，北京时间21:30，欧洲央行行长德拉吉将召开新闻发布会。



关于欧洲央行决议，路透调查显示，欧洲央行(ECB)会在欧洲大选期间维持政策不变，不过会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。报告表明对欧元区经济的乐观情绪上升，目前欧元区经济并不强劲，但表现优于预期。民间调查显示，受欧元疲软提振，欧元区企业表现活跃。



3月10日（周五）



周五应关注英国1月工业产出年率、英国1月工业产出月率、美国2月季调后非农就业人口(万)及美国2月季调后非农就业人口(万)。



值得一提的是美国2月非农数据。高盛集团指出，当前阶段，相比本月是否加息，下周五出炉的2月就业报告将给委员会对3月会议之后的前瞻指引发挥更大作用。高盛认为，眼下唯一的变数就是下周公布的就业报告，其是FOMC 3月15日会议前经济正在进展的唯一剩余指标。除非就业报告大幅下滑，否则目前看来3月加息已有保证。



彭博调查显示，目前市场预期美国2月非农就业人数增加19.0万人，前值为增加22.7万人；预期失业率自4.8%降至4.7%。预期小时薪资月率上升0.3%，年率上升2.8%，分别高于前值的上升0.1%和上升2.5%。



最后，投资者需要注意的是，相关数据对市场的影响并不是一定的。市场走向受到许多叠加因素的影响，经济数据只能为投资决策提供参考，而不能作为投资决策唯一依据。无论何时，谨慎决策都是正确的。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处