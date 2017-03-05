美联储罕见加息大合唱，3.6原油将何去何从？

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

美联储官员罕见集体演绎“加息大合唱” 3月加息预期骤然升温。本周在多位美联储官员的鹰派讲话“轮番轰炸”之下，3月加息预期急剧升温。一周之内，美联储官员集体释放加息信号，实属罕见，不仅令美联储3月加息概率翻了三倍，也使得美元大幅攀升。

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根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为80%。此外彭博称，联邦利率基金期货合约显示美联储3月加息的概率高达88%，一周之前才不到50%。

原油市场上，美国WTI原油4月期货周五(3月3日)收涨0.72美元，或1.37%，报53.33美元/桶，本周下跌1.44%。布伦特原油4月期货周五收涨0.82美元，或1.49%，报55.90美元/桶，本周下挫0.98%。美元重启跌势为油市带来了新的买盘，不过美国石油活跃钻井数的再度增加限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及53.39美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及55.17美元/桶。



据彭博社周五（3月3日）公布的调查结果显示，原油交易员与分析师对下周美国原油价格走势看法不一，看平者略占上风。在接受调查的39位交易员与分析师中，16人（41%）看平，14人（36%）看空，9人（23%）看多。

凌霄冲金：原油技术面解析

原油四小时线高位逐渐下移，形成短期空头走势，短期压力关注53.5,53.3位置，下方关注52.5一线支撑。亦彬认为如果下方不破52美元位置的话，原油继续保持高位震荡，如果原油下周突破的话，可能单边下跌趋势拉开。所以下周总体先看震荡，不以单边行情看待，突破之后再看单边，需要要逐步观察再看。周一操作的话就先关注三角形趋势线的支撑，下方回撤不破继续做多即可；上方阻力在53.50-54.20-54.50-55.00，下方支撑在52.60-52.10-51.80。（点位是以美原油为准，有非常多与美原油同等走势的产品，所以不懂看美原油的朋友可以与凌霄lxcj1234交-流，特别是入市不久的投资者朋友）

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本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处