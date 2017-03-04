凌霄冲金：耶伦或为加息亮灯，金银下周可借回调进行中长线布局

聚焦下周就业报告，耶伦或为加息亮灯

北京时间周六凌晨2点，美联储主席耶伦（Janet Yellen）在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话。这是她在3月会议“噤声期”之前的最后一次讲话！

耶伦在最新讲话中重申FOMC认为前景风险大致均衡，没有证据显示美联储落后于收益率曲线，未来数年循序渐进加息可防止经济过热。她称循序渐进削减宽松可能依然是合适的，不可能像2015-16年那样缓慢地退出宽松。

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耶伦强调，如果美联储认为就业和通胀数据走势依然符合预期，那么3月加息可能就是合适的。零对冲评论称，耶伦言下之意是，下周的就业报告将变得非常非常重要，定于3月10日发布的2月份就业数据，对于3月14-15日的FOMC会议结果所产生的影响即便不是决定性的，也将是至关重要的。



在耶伦讲话之前，周五晚间已有多位美联储官员发表过讲话。里奇蒙德联储主席莱克在芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会上发表讲话称，美联储应该吸取60年代的教训，加息以防止通胀突然加速并失控，维持过低利率太长时间可能会造成灾难。莱克今年即将退休，没有FOMC投票权，他长期倡导加息。

3月加息对黄金并非坏事，一旦回调结束，将是中长线布局机会

从长远来看，随着3月加息预期逐渐消散后，金价仍有反弹机会，因市场还需面临欧洲等一系列风险事件的支撑。从黄金ETF增仓情况看，投资者对黄金的兴趣仍在持续，世界最大的黄金ETF，SPDR周四连续第二日增仓1.8吨，本周共增仓4吨。

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对于目前黄金的回调，投资者不需要过度担心。今年以来，黄金格已经出现了两次大幅度回调，分别为下跌30美元和25美元，随后金价又回复上涨走势，所以说价格回调是正常的市场表现。受此影响，一些投资者可能将投资注意力转向其它资产。其实投资者完全可以借由此次回调的机会，寻找黄金的最佳合适买入点。（这一波回调的结束也意味中长线机会来临，对中长线感兴趣的朋友可以和凌霄lxcj1234交-流。）



凌霄冲金：黄金行情解析

本周美联储五位高级官员轮番用“鹰语”轰炸金融市场，使得美联储3月加息概率从一周前的20%狂飙至90%，加息似乎已是板上钉钉，即使如此本就空头趋势明显的金银并没有如期下跌破新低，反而下方支撑有效，再度反弹至1234.25一线收盘，下周行情非常简单，非农数据出来之前会持续一周的震荡，上方关注1245一线压力，下方关注1220一线支撑，区间操作即可。

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凌霄冲金：白银行情解析

白银下周操作思路也是比较简单，非农数据出来之前行情不会有太大波动，抓取区间震荡的利润即可，下方关注17.5一线支撑，上方关注17.9一线 压力，区间操作即可，对于手上有套单的朋友，下周都有机会盈利出局，凌霄lxcj1234也会在实盘中给处建议。（点位是以伦敦银为准，有非常多与伦敦银同等走势的产品，所以不懂看伦敦银的朋友可以找我交流，特别是入市不久的投资者朋友）

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处