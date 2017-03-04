利比亚最大油港被攻占，钻井连续增加，下周油市如何走？

增产梦又碎！利比亚最大油港被恐怖组织攻占

利比亚东部军队周五在主要油港附近对反对派军队实施反击和空袭，以保卫他们对油港的控制权。目前利比亚最大油港Es Sider已被一个恐怖组织攻占，工人已经撤离。这表明这个北非国家在经历多年的国内冲突之后，原油复产之路依旧坎坷。受该消息影响，美布两油短线拉升，涨幅近1%，布油一度升至55.86美元/桶。(这对哈夫塔尔是极大的打击。至于是否立即影响原油出口，我们仍要观察，但必然严重影响利比亚的增产信心，利多油价）





利比亚冲突在2014年末加剧，虽然过去几个月有所缓解，但最新形势表明利比亚最近的增产势头有多脆弱。该国2月份的产量约为70万桶/日，几乎是一年前的两倍。它的产量越高，欧佩克其他成员国的减产压力就越大。利比亚国家石油公司一直在游说外国企业重返利比亚并投资油气产业，以期到今年年底将国内产量提高至120万桶/日。

美国钻井数增至609口，削弱减产协议效率

北京时间3月4日02:00公布的美国至3月3日当周的石油钻井总数为609口，连续第7周增加，至2015年10月以来的最高水平，前值为602口。钻井数的增幅基本上来源于二叠纪盆地。按照目前美国能源能源产业的生产效率，此钻井数可以在1-3个月内形成约43.6万桶/日的产能。

从全美的石油供应来看，EIA数（据显示截至2月24日当周，美国原油库存达到了5.202亿桶的纪录高位，原油供应天数为33.4天，高于去年同期的32.9天。虽然当前美国国内原油产量四周均值（899.7万桶/日）低于去年同期水平（912.5万桶/日），但是原油进口同比却大幅上升，再加上美国汽油需求跌幅创16年最大，并预计将产生35-45万桶/日的需求缺口，原油库存规模或将继续扩大。利空油价）

“ 综合两者 近期油市加剧震荡，操作谨慎 ”

利比亚最大油港被恐怖组织攻占及减产协议（利涨），美国钻井数再度增加收录609（利跌）。那么接下来投资者朋友们该如何判断接下来油价的趋势方向，首先看OPEC非OPEC的联合减产情况，减产份额未达到但做到部分减产，对于后市的影响较为明显。其次看钻井数据的情况，钻井数实则属潜在利空因素，该数据不会在短时间内带动行情的变化，但一旦油价过高，那么就会加深其利空影响。凌霄在前面文章就说过，未来半年的油价会处在50-55美元震荡之中，其两者对冲油价震荡的频率会更快。操作上一定要遵守操作守则，避免抗单。专做短线的投资者朋友就一定要注意了。（对行情把握不准的朋友可以与凌霄（lxcj1234）交-流。

凌霄冲金：原油技术面解析

原油上周继续保持高位震荡状态，高点在54.50，低点在周五欧盘下跌至52.50，总体上偏空，但实际上对于近一个月的行情而言，从周线图上便可以看出油价一直在处于一个高位的震荡，区间在51.8-55.2美元之间，周操作维持该区间高估低渣即可；日线整体上保持周期内的高位震荡。上周五收线在53.20附近，下周继续看周五延续的反弹力度，下方关注三角形趋势线支撑位置，高位持续收小阴，多头力量在减弱。

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四小时线高位逐渐下移，形成短期空头走势，短期压力关注53.5,53.3位置，下方关注52.5一线支撑。亦彬认为如果下方不破52美元位置的话，原油继续保持高位震荡，如果原油下周突破的话，可能单边下跌趋势拉开。所以下周总体先看震荡，不以单边行情看待，突破之后再看单边，需要要逐步观察再看。周一操作的话就先关注三角形趋势线的支撑，下方回撤不破继续做多即可；上方阻力在53.50-54.20-54.50-55.00，下方支撑在52.60-52.10-51.80。（点位是以美原油为准，有非常多与美原油同等走势的产品，所以不懂看美原油的朋友可以与凌霄lxcj1234交-流，特别是入市不久的投资者朋友）

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处



