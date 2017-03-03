原油不按常理出牌下跌，3.3原油走势解析及布局

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

凌霄冲金-原油市场解析

俄罗斯能源部长诺瓦克称，欧佩克与非欧佩克国家的减产协议有可能延长至2017年下半年，但是现在要判断协议能否延长还为时过早，减产是否延期将取决于原油库存的下降情况。如果减产协议无法延长的话，预计俄罗斯原油产量将在2017年升至5.48-5.51亿吨（1101-1107万桶/日）。

‌

此外，美元走强也一定程度上令油价承压，因其令持有其他货币的投资者投资石油的成本更高；美联储官员发表评论称美联储或将在近期加息后，美元兑多国货币均升至7周以来高位。根据彭博利率市场监察，美联储3月加息概率为90%，6月加息概率为96.3%。

凌霄冲金-原油行情解析

当所有人都在看原油震荡的时候，这回原油不按常理出牌了，昨天一路弱势下行，到美盘加速下跌，而这个加速过后居然不反弹了，经过昨天的下跌，行情调整的倾向更加明显，看来上周因为高开测试55一带前高阻力是无效，现在价格已经在53下方，日线中阴收线压制不是一般的强，今天反弹后继续做空，如图前期低点连线支撑在52一带，原油终究还是逃不过高位震荡的局，现在重新测试52一带支撑，已经很多次测试了，不知道能否顶住，52-55区间震荡，注意空头力度，震荡时间已经太长太长，随着日线的弱势下跌，有可能会将51-52区域支撑打穿然后出方向

凌霄冲金-原油操盘策略

1、反弹至53一线空，止损53.5，目标52；

2、52一线多，止损51.5，目标52.8，破位持有。

友情提示：

投资有风险，入市需谨慎,以上观点和策略仅供参考，建议各位投友自主决策，交易需带好止损止盈，风险自担。

我也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处