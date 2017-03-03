3.3黄金白银瀑布式下跌，今日反弹继续看空

黄金昨天连续下挫，美市盘中最低下探至1230.98美元/盎司，金价一路下跌后，多头溃不成军。周四美元大幅走强，受到美联储三月加息预期重启和强劲的美国经济数据的支撑。日内公布的美国至2月25日当周初请失业金人数为22.3万人，创44年以来最低，且已连续104周维持在30万人以下，这显示劳动力市场进一步收紧；美国至2月26日当周彭博消费者信心指数为49.8，好于预期；欧元区2月CPI年率初值为2%，逼近4年高点。就业市场趋紧再加上通胀上升，这有可能促使美联储在3月14-15日的政策会议是上实施加息。美联储理事鲍威尔周四表示，目前经济发展稳固，劳动力市场就业充分，非常接近通胀目标，三月加息已在讨论日程之中，今年加息三次应该不错，希望在缩表前看到利率远高于零。知名投行摩根士丹利认为预期美联储3月加息25个基点。

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凌霄冲金-黄金暴跌原因解析

暴跌的主要原因——市场预期美联储3月加息概率达到90%，一周以前大概只有20%，相当于加息概率在一周内翻了三倍多。这主要得益于美联储官员们的“嘴炮”功夫。受此影响，美元创8周新高，现报102.14，现货黄金跌幅扩大至1.4%，逼近1230美元/盎司关口，白银跌幅扩大至3.4%，现报17.8美元/盎司。接下来影响3月加息预期的因素还有美联储主席耶伦，副主席费希尔的本周讲话，以及下周的美国2月非农就业报告。

原本市场认为美联储在特朗普财政政策对经济影响不明朗的情况下会采取观望态度，不过就目前的情况来看，近来经济数据的强劲态势让美联储箭在弦上不得不发了。无论如何，美联储已经骑虎难下，其信誉面临重大考验。今日金价从早间开盘1249跌至目前1232附近，目前来看影响金价下跌的因素有：北京时间1:30有人决定抛售20亿美元名义价值的白银，是去年12月美联储加息以来最大跌幅，黄金也受拖累有所下滑。

凌霄冲金-黄金行情解析

日线中阴收线，并且建立在前面反弹1250后的下跌，阻力都不需要看1263前期高点，甚至1250昨天高点一带都不需要看，直接锁定昨晚破位下跌后反弹小高点1242就可以，这里就是今天的阻力位，而且如果行情弱势，是不会去完整测试阻力的，行情有可能直接早盘续跌，没有办法，谁让日线压制强，谁让昨美盘已经反弹，然后凌晨继续弱势下跌，注意一个细节问题，从1123-1180低点连线支撑，就在现在1235一带位置，有可能今天周五价格会在这条趋势线有震荡过程，不过在日线压制，并且昨晚美盘已经反弹的情况下，多头肯定不会有所作为，那么操作上今天1242之下看空黄金，激进一些早盘1235直接空，保守等反弹1238-40区域空。

凌霄冲金-操盘策略

黄金：激进1235直接空，保守1238-40空，止损5美金，目标1225-28。

白银：17.9附近空，止损18.1，目标17.5! 。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处