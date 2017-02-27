2.27原油解析：关注55压力，不破回撤看震荡

每一次的醒来，都是生命的延续，无论生活给予了你多少考验，世人对你有多少误解，都没关系，做好自己才是最重要的！人生最难能可贵的是看透一切后还能每天保持着激情去创造去实现你存在的价值！做人一定要有气度，感恩能再一次醒来的自己，没有曲折的人生就失去了意义，每天都是新的开始！

凌霄冲金-原油市场资讯

今年1月中旬以来，国际油价基本处于一个3美元左右的区间内来回拉锯，不少人由此得出结论，国际油价正在构筑阶段性顶部。荷兰银行经济学家团队表示，油价可能很快转跌，下跌目标指向30美元/桶。

从最近盘面走势看，OPEC减产协议履约率甚高，这并不足以有效推升油价。北京时间周五0:00公布的美国EIA周度原油库存数据虽然不及预期和前值，但美国原油库存增加的势头并未改变。受OPEC减产行动的推动，今年油价不断走高，但这也促使没有参加减产的美国页岩油产商重新推高产量，事实证明这种预期似乎正得到印证。在过去的39周内有35周录得增加，美国产油商累计增加了286座石油活跃钻井，这是2014年中以来最长的增加周期，令油价多空激战激烈，目前原油市场现在正处于一个观望模式中。

凌霄冲金-原油行情解析

原油上周五难改震荡收尾，亚盘小幅整荡修正，欧盘急速下行但是并没有跌破支撑53.5美元，美盘开盘延续了欧盘的回落，空间上得到释放，但整体依然收缩在0.8美元以内波动，53.6美元形成支撑，盘中最高触及54.51美元承压回落，跌破54整数关口一度下行，最低触及53.76美元反弹至54.02美元震荡收尾。

上周多头有了一定的进展，在周初完成交割后高开高开，可惜最终也没有突破55.2前期高点，一周的时间原油几起几落，这周较为重点的位置是上周低点53.3一带，如果跌破行情就还是会回落，只是从之前的51-54震荡区间，上移到52-55震荡区间，这是有一定几率的，因为上周虽然测试前高，但后面几天的表现并不给力，现在行情周初我们先以55一带高点为阻力空，只要不突破行情就有可能大幅回撤继续走震荡。

凌霄冲金-原油操盘策略

1、54.5空，止损55，第一目标54，第二目标53.5，破位持有；

2、53.5左右做多，止损53，上看55.2一线看破位。

友情提示：

投资有风险，入市需谨慎,以上观点和策略仅供参考，建议各位投友自主决策，交易需带好止损止盈，风险自担。

我也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。

（本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信：lxcj1234）撰写，公众/号：lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处）

文/凌霄冲金