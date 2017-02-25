原油走势跃跃欲试，2.25下周原油操作如何布局？

周末，该怎么过就怎么过，我早已习惯了一个人，坐在电脑桌前，敲打着属于我的你的回忆，说了这么多，不知道大家是否理会了其中的精髓，我现在写的这些操作建议，仅献给还在投资路上彷徨的朋友。有些事情不要太过于强求，实在着急，我们聊聊，反正周末我也就是一闲人！一杯茶就够了，不需要太破费！漫漫人生路，有无数的选择，但紧要处只有几步。不同的选择，可能会决定我们不同的人生道路。



周五(2月24日)亚欧时段，国际原油价格震荡走低，其中美国WTI原油最低触及54.09美元/桶，最大跌幅逾0.6%，隔夜EIA原油库存数据显示，美国2月17日当周EIA原油库存增加56.4万桶，预期增加350万桶;汽油库存下降262.8万桶，前值增加284.6万桶;精炼油库存下降492.4万桶，前值减少68.9万桶。周四油价小幅上涨，盘中最大涨幅一度接近2.5%。尽管库存数据好于预期，但美国原油产量却创下了45周来的高位，油价承压削减盘中涨幅。

凌霄冲金-原油技术面解析

本周原油走势跃跃欲试，虽暂未向上突破震荡区间55.2的压制，但多头力量开始转强，油价多次在阻力带54～55.2受阻后触底反弹，显示低位买盘支撑开始转强，后市油价大有向上突破区间的意图。根据历史规律来看，震荡时间越久，则突破后的空间越大，考虑到原油以往趋势仍然看涨，因此若后市油价向上突破55.2，则将打开极大空间。建议下周稳健者可先保持观望，耐心等待原油突破55.2的压力位后顺势跟进多单，激进者亦可继续在区间内高抛低吸。



凌霄这几日的操作建议基本是维持不变的，总体都是一个看震荡的思路，关注的人可发现，早晚建议的点位可能会有0.2-0.3美元的差别，这也是顺应行情的波动而改变的，如果有按照笔者凌霄冲金早晚的建议操作，每天应该是可以盈利2-3波的严格止损区间外沿，下周的话行情走出区间就得改变思路。一旦突破区间则立即反手跟进，若周内油价回落至53下方便可开始分批加仓多单。

友情提示：



投资有风险，入市需谨慎,以上观点和策略仅供参考，建议各位投友自主决策，交易需带好止损止盈，风险自担。

我也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。

（本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信：lxcj1234）撰写，公众/号：lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处）

文/凌霄冲金