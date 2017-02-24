【汇金有道】美元黄金终见分歧

本心汇金，论之有道





世间套路何其多，汇金真情单中藏





美国新财长努钦接受美国电视采访时讲话称，现在谈税改细节还太早，最快可能到8月才能推动议会通过税改法案，美国将长期处于低利率；并称特朗普政府的政策可能要到明年才会刺激经济出现增长，美元指数因其讲话以及美国就业数据表现不佳遭受打击，与此同时，黄金则冲过1244的近期高点，到达1251的位置。





这里我们可以看到昨日黄金和美元指数开始走了一个反向行为，结束了一致性行为，前期我们也是对黄金、美元、美股的一致性进行了分析，2月迄今为止，美股、黄金和美元走势竟然表现出惊人一致性。在过去10年中，这种情况只出现过两次，一次是在2013年3月，另外一次则在在2010年2月。通常情况下，美元走强会利空黄金和美股。

同时也是在2月20日分析过：对于何时会结束这种情况，我们也不得而知，可能会是某次经济数据，亦可能在再一次的加息后。

本周市场将迎来美联储纪要，美联储一月会议纪要可以进行关注，为后续的一个走势提供良好的借鉴，以及美元、黄金、美股会否因为本次纪要而不再同涨同跌。





当前美元与黄金走势终见分歧从基本面上去分析，当前仍然支持黄金的上涨。





那么接下来我们继续从技术面对市场品种进行分析：





下图为黄金1小时图：









图中我们可以看到黄金昨晚对1244的高点，也是在第四次触及“三角形”的末端时进行了突破，然后一举突破到了1251的位置，昨日便是分析黄金大概率向上突破。





昨日我们也分析过：黄金的趋势线位置，22日黄金为何在1231附近止跌也是因为这一根以1月27日为起点，连接2月15日、2月21日低点的趋势线。





那么黄金目前运行到了这根趋势线与61.8%黄金分割线、亦可以看成是这根趋势线和1244高点所形成“三角形”的末端，我们前期也提到黄金从历史角度看，第三第四次触及突破的概率还是较大的。那么对于上下均已触及了三次，并且走到了末端，那么选择方向在即；更大概率看的依旧是向上突破。

黄金当前在1251的位置附近受到阻力回落，2016年10月份也是在这个位置构筑了一个类似圆弧底开始上攻，同时2016年11月11日是以一根大阴线的形式破下了这个底部，表明这个位置的支撑已经转为阻力。





那么今日我们就可以关注黄金的回踩力度，即回踩1244的力度，同时我们也能从日线上看黄金11月份下跌下来都是以大阴线的形式，假设这波黄金站稳了1260，那么就很大概率会以连续拉阳线的方式到达1290附近。









下图为原油日线图：













原油22日提示关注一个回踩力度，23日回补完了缺口，回踩到了53.3，继续维持一直以来的原油在构筑复杂右肩的观点，假设对其55的高点进行突破，那么将会有一波大行情。









下图为欧元兑美元的日线图：









图中我们可以看到欧美在1.085附近受到阻力，这个位置也是2016年10月份的低点以及12月份反弹的高点，因此在这个位置形成了一个阻力，当前继续回落至2015年12月份的低点1.052附近，这个位置2016年11月份也是在这个得到支撑。当前可以关注10日线以及60日线的阻力情况









下图为英镑兑美元的4小时图：









当前向上突破“三角形”的末端，当前到达12月8号的低点附近，我们能在这个位置画一条线，可以看到这个位置1.254附近是自去年11月份以来的多次阻力位。





当前关注回踩“三角形”的情况，若回踩不破可以顺势做多





有朋友问我，为何汇金有道老师每次大行情都能把握住？