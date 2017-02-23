【汇金有道】美联储会议纪要暗示加息，黄金等待突破

本心汇金，论之有道





世间套路何其多，汇金真情单中藏





北京时间今日凌晨3点，美联储公布了1月份的会议纪要，纪要显示，委员支持循序渐进地加息，并且多数委员认为如果经济保持正轨，将会相对较快加息。在公布会议纪要后黄金便开始反弹，从1231附近反弹回到61.8%和美元指数再次同步上涨，委员认为上行的风险包括财政刺激政策。对政策有投票权的美联储官员同意，即便政府的政策不明朗，经济短期内的风险大致均衡，而且如果出现通胀压力，美联储有“足够时间”应对；而这个经济政策的不确定性自然也来自于特朗普，市场普遍认为特朗普政府新经济计划缺乏细节。





美联储理事鲍威尔在纪要发布后发表谈话称：3月份加息是有可能的





费城联储总裁哈克表示，只要通胀、产出和其它数据继续显示美国经济在增长，他支持在3月中的会议上升息。





克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在当前阶段加息感到不安。





当前美国联邦基金利率显示，美联储3月加息概率为34%，6月加息概率为74.6%，9月加息概率为87.4%，较之前的30%、71.2%和84.9%有所上升。





那么我们再从技术面的角度对市场品种进行分析：

下图为黄金1小时图：





我们可以看到黄金当前一直按照前期的分析在围绕这个61.8%的位置进行争夺，黄金从2月9号开始便在61.8%（1237）~1222的主要震荡区间内运行，2月21日黄金在1小时的第三波下跌的过程中遇到了事件因素影响，最终只走到了1226便开始反弹，当晚“伊斯兰国”组织的无人机在伊拉克东部城市摩苏尔发动袭击，PMI数据的下滑以及据Elabe民调：法国总统候选人勒庞将在法国总统大选第一轮中得到最高票数27-28%，三重影响下冲击回到61.8%（1237）附近；而勒庞是一个极右翼分子，有着“法国特朗普”之称，避险情绪的升温也是理所当然。





当前我们也能看到黄金的趋势线位置，昨日黄金为何在1231附近止跌也是因为这一根以1月27日为起点，连接2月15日、2月21日低点的趋势线。





那么黄金目前运行到了这根趋势线与61.8%黄金分割线、亦可以看成是这根趋势线和1244高点所形成“三角形”的末端，我们前期也提到黄金从历史角度看，第三第四次触及突破的概率还是较大的。那么对于上下均已触及了三次，并且走到了末端，那么选择方向在即。同时我们也能根据黄金目前和美元是同涨同跌的情况，更大概率看的依旧是向上突破。

再从日线的角度去看：

黄金已经连续5日站上120日线，日线上看我们也能看到黄金1248附近的阻力是挺强的，因为是2016年10月份构筑了一个类似圆弧底开始上攻，当然这个上攻也是受阻于120日线。因此我们也可以将120日线当做一个黄金日线级别的参考。

下图为原油日线图：





原油昨日提示关注一个回踩力度，回补完了缺口，回踩到了53.3，继续维持一直以来的原油在构筑复杂右肩的观点，假设对其55的高点进行突破，那么将会有一波大行情。

下图为欧元兑美元的日线图：













图中我们可以看到欧美在1.085附近受到阻力，这个位置也是2016年10月份的低点以及12月份反弹的高点，因此在这个位置形成了一个阻力，当前继续回落至2015年12月份的低点附近，有较大概率再次对1.046进行考验

下图为英镑兑美元4小时图：

图中我们可以看到其也是处于三角形的末期，等待方向选择。









有朋友问我，为何汇金有道老师每次大行情都能把握住？