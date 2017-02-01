2017.2.1 AUNZD 现价1.0370附近，建议现价做多，目标1200point,价位1.1500
交易策略

2017.2.1 AUNZD 现价1.0370附近，建议现价做多，目标1200point,价位1.1500

1 二月 2017, 03:48
Hanyuan He
Hanyuan He
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2017.2.1 AUNZD 现价1.0370附近，建议现价做多，目标1200point,价位1.1500