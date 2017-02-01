GBPAUD,现价1.6600，突破区域，建议寻机做多，目标300点（1.6960）
交易策略

GBPAUD,现价1.6600，突破区域，建议寻机做多，目标300点（1.6960）

1 二月 2017, 03:38
Hanyuan He
Hanyuan He
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GBPAUD,现价1.6600，突破区域，建议寻机做多，目标300点（1.6960附近）