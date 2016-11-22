龚申猛：短线黄金1232之下认准一个方向：只做空！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

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很多朋友可能被今天的行情多空转换给转晕了!看着财经网站上的大师们一会空一会多，失去了心智，迷失了方向，这就是市场，这就是震荡行情!如果没有震荡就不会有波段，没有波段就不会有单边，所以面对形式形态完全不同的走势，我们应该有不同的分析和处理交易的方式方法!

1:早盘市场受美元的回撤和日本地震的影响改变了隔夜本该回撤的行情强势震荡走高，大家都止损前期下跌格局中最后一波跌势的起点在1219位置，所以很多人都把空单止损放在1219之上，一边倒的以1219之上的位置作为止损点看空，主力也恰恰利用了这一点刚好把一批空单结束在山顶上，当然我们也在其中!

2:大周期市场分析来看，黄金白银的下跌还未完全测试和确认关键支撑点，那么这样的反弹就美元牢靠的根基，如图没有扎实根基的房屋一样，坍塌或许只是时间问题!而对于黄金白银，老龚认为现在的反弹正是主力的阴谋，稳步反弹来实现诱多和抄底的市场行为，最后来一次全面收割后才有可能是市场的底部!

3:中长期波段行情来看，1232作为上周四市场经历3个交易日的震荡后破位下跌的起跌点也将成为中长期多空市场转换的中轴线，后市只有企稳1232之上才能确认底部形态和弱势空头格局的结束!

4:早盘短线最后一波下跌行情的起跌点1219目前来看只能算是虚破，那么市场以此为阻力再跌一波也不是不可能的事情，所以短线我们要做的就是在1232之下认准1个方向，那就是：空，1219-1232或许还有10多美金的多头利润，但没有正式企稳1219前还是不猜破位为好!做多或许有利可图，但相对于顺势继续放空来说，做多的风险要高很多，因为没有明确的支撑点，而做空却有着明确的防守位置!

综上所述，短周期市场最后一波跌势的起跌点1219目前仅仅算是虚破或者说刺破，就算真实破位，上方还有1232的多空转换分界线，所以目前的盘面顺势做空有明确的防守位置，最差的结果只会是扫损2次，而做多却面临着随时回撤扫损的风险，所以我们最终的决定是：1232之下认准一个方向：只做空!