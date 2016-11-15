龚申猛：黄金将进入弱势震荡周期，原油44可空一次！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金短线将进入弱势震荡期，应减少交易

大区间：1205-1241 阻力位：1230-1235-1241-1250

小区间：1210-1230 支撑位：1210-1205-1200-1191

核心观点解析：

1:金价借助美国大选完成了强势的反抽确认了以1375为高点的下降趋势线的压制，本轮大幅度的回撤在我们的预期之中，完美的思路下百点波段空单获利不菲，而短周期市场将进入到弱势震荡整理格局之中!

2:从月线来看，金价从1920跌至1046的大熊市在2016年2月份突破了最后一波下跌的起点1191后宣告结束，而从1046上涨到1375我们暂且认定为新牛市格局的第一波!

3:按照月线牛市第一波的理论，那么中短周期只要不跌破前期横盘震荡调整的低点1191，那么新牛市格局就依然完整，若跌破1191的低点支撑，那么完美的新牛市格局的思路才能算做失败!

4:之所以说短周期市场将进入弱势震荡整理周期，是因为3个交易日的跌势昨日触及低点1210已经基本完成了整个下跌需求的90%的任务，如果按照新牛势思维，那么调整的极限也就在1191-1200区域，这样的话，下跌空间是有限的!

5:再来看看美元，自美国大选以来，美元指数下跌完美测试了中场周期以92为低点的上升趋势线的支撑，随后强的上涨一度再次逼近周线月线持续多次测试未果的100.5关口位置，如果美元再度于此受阻回落，那么黄金按照我们新牛市的思维也将展开上攻!

6:短线进入弱势震荡周期，市场需要多久的时候来养伤?下一次美联储利率交易能否是市场的转折点?我们无法得知，只能通过盘面语言来获取丁丁点点的信息，而短线我们能做的就是减少交易频率，关键位置做空依然是上策之选，而下方能尝试性抄底的位置只能在1200-1191区域之间!

7:如图短周期市场经历了昨日震荡后1220成了中间位置，上方阻力依次是昨日高点1230-31区域，和前一波上涨中的低点转变的阻力1235区域和日线5天线在1242区域的阻力!

具体交易机会：

1：短线规避频繁交易，反抽1230-1340区域控制仓位可以放空，目标继续看1200区域!

2:百点波段空头1270以上的空单下移止损到1265位置后继续持有，下探1200区域后全部获利了结!

白银空头下移止损到17上方，下跌仍有空间

小区间：16.60-17.00 阻力位：17.00-17.47-17.82-17.97

大区间：17.47-16.20 支撑位：16.60-16.20-16.00-15.80

核心观点解析：

1:周线月线思路基本和黄金同步，对比一下黄金和白银的周线和月线图，再看看黄金核心观点解析中的1-5天，思路和格局应该就有一个大构架了!

2:短线白银的下跌幅度跟黄金比还差一点点，也就是说黄金进入弱势震荡整理周期黄金，白银可能还在延续下跌格局!

3:短周期白银跌破前期2次获得支撑的17关口的重要支撑后，反抽17关口将演变成阻力，那么不管是短周期还是中期波段空单的止损都应该下移到17.5上方!

4:如图中短周期白银最关键的支撑带崽15.8区域，这里将是新牛市能否成立的关键点位，持有上方18区域的空头预期目标将在16-16.2区域获利了结后进入观望震荡整理周期!

具体交易机会：

1:短线反抽17.0区域继续安排空单，止损在17.5位置，目标继续看16.3!

2:持有18上方的波段空单投资者继续下移止损到17.5后持有到16.3全部获利出局!

原油失守43后仍是空头，短线44承上启下

大区间：43.6-43.0 阻力位：44.0-44.3-44.8-45.8

小区间：44.0-43.2 支撑位：43.2-43.0-42.0-41.0

核心观点解析：

1:原油昨日市场再度失守持续多次获得支撑的43关键支撑带，单尾盘却出现强势反抽，收盘在43.7位置，破位后的探底回升让短周期市场陷入僵局，隔夜低点42.2是不是低点?或者是昨日市场的探底回升是不是主力诱空杀多的杰作?短线44将成为回答这2个问题的关键!

2:如图解昨日市场的43破位可以理解为虚破，毕竟探底回升后的收盘表现比较强劲，同时幅图指标出现底背离的迹象，但日线5天线阻力目前位于44关口!所以44关口的得失将解密隔夜市场的探底回升是不是主力的诱空杀多手段!而首次触及44关口我们还是要按照空头的思路暂且顺势做空!

具体交易机会：

1:反抽44关口做空，止损44.5，目标持有待定!

市场走势瞬息万变，交易思路和策略仅供参考，盘中及时跟单交易请联系公告栏博主或助理进入专家系统或至尊VIP获取更具体的交易指令!看完图文解析记得点赞!亦可在评论区发表自己对行情的看法以及意见和建议

(美伦美奂)