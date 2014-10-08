汉堡王业务优异的四个原因

北京时间10月7日晚间消息，美国快餐业连锁巨头汉堡王最近的业绩非常火爆，可谓一枝独秀。而与之形成鲜明对比的是，汉堡王的竞争对手麦当劳一直在埋头苦干，但是销售依然下滑，而汉堡王对消费者的吸引力一直在不断上升。

据悉，因汉堡王业务积极向上的趋势，摩根士丹利刚刚将汉堡王的股票调整至“增持”。据统计，该公司的股票在过去一年上涨了56％。

汉堡王这样火爆主要有以下几个原因：

1，收购Tim Hortons带来的巨大增长潜力。

汉堡王最近收购了加拿大咖啡连锁店Tim Hortons。摩根士丹利分析师认为，Tim Hortons将在未来三年内开张超过600个国际连锁分店，该连锁店还有望在美国市场开张连锁分店。如此巨大的增长潜力，无疑也增加了汉堡王的发展机会。

2，新的企业文化。

美国著名商业杂志《商业周刊》的记者Devin Leonard认为，汉堡王正在重新缔造一个汉堡连锁店的企业文化。汉堡王33岁的CEO丹尼尔·施瓦茨已经制定了将公司建设成为“提款机”的企业发展战略。不仅仅是改变汉堡王的菜单这么简单，汉堡王还增加了特许经营的内容，加速企业在海外市场的扩张。

3，提高运营效率。

丹尼尔·施瓦茨通过一系列的成本结构调整，将公司直管的员工总数由3.884万调整至2425人，而被调整的大部分员工将直接向特许经营业主负责。此外，丹尼尔·施瓦茨还砍掉了很多高管的福利，包括豪华的办公室和在意大利城堡里举行的花费超百万美元的年度聚会。而这些措施的实施，有助于汉堡王的企业运营效率的提高，有助于利润的飙升。

4，吸引力超强的促销活动。

汉堡王还根据市场情况，推出了一系列“激动人心”的促销活动，以拉拢消费者。宣布在周一以1.49美元极低的价格出售10个鸡块包装的促销装，并再次恢复引入了“鸡薯条”。汉堡王还再次对菜单进行调整，有针对性的开展促销活动，针对工人、白领、学生和企业主推出不同价位的促销装。