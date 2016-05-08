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美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告

8 五月 2016, 15:25
Bin Chen
Bin Chen
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美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告（商品类-截止至4月5日当周）

 

 

美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告（外汇类-截止至4月5日当周）

 

 

 