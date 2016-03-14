3月14日交易观点：黄金观望，欧元强势依旧

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【欧元/美元 EURUSD】
欧元上报复性反弹后，周五小幅震荡，有望继续走高。
交易提醒：多头 关注：
操作上，日内轻仓低多为主，关注下方1.110附近，上方关注1.1180破位持有，破位1.1070止损；
【美元/日元 USDJPY】
日元继续震荡整理。
交易提醒：震荡
操作上，日内先以高空为主；上方关注114.00-114.20区间，下方关注113.30，破位114.40止损；
【澳元/美元 AUDUSD】
澳元强势突破，多头不变。
交易提醒：多头 关注：
操作上，多单日内减仓持有，下方关注0.7550附近，上方关注0.7650，破位0.75200止损；
【美元/加元 USDCAD】
加元再次创新低，空头漫漫。
交易提醒：空头
操作上，空单继续持有，日内上方关注1.3270一线，下方关注1.3200，破位1.3315止损；
【黄金 XAUUSD】
黄金冲高回落，短线观望。
交易提醒：震荡上行
操作上，以低多为主，下方关注1250附近，上方关注1229，破位1245止损；稳健者观望；
【美原油 OILUSD】
原油大幅拉升后，高位震荡。
交易提醒：震荡上行
操作上，低多为主，下方关注39.00-39.50区间，上方关注40.70，破位38.80止损；