分析与预测

2015/12/30 欧元交易策略(短线)

30 十二月 2015, 13:55
Wujie Duan
Wujie Duan
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欧元日图上前期高点在1.106，如果突破1.106上涨趋势确认，我们做多

欧元如果在日图上向下突破1.08颈线位置，下降趋势去人，我们在1.08做空

在1.106和1.08区间观望


欧元趋势图