如何提高交易成功率？

交易大师马克·魏恩斯坦，在国际金融界一直是一个神话。

马克·魏恩斯坦的交易方式是小心谨慎，在他进行炒汇的几千个交易日里，一共只有17个交易日是亏损的，其中9次还是系统故障引起。d

他之所以能够打到99%的成功率，源于他的交易方法小心谨慎，低风险的风格。





大多数交易员有50％的成功概率已属不错，75％的成功率将是惊人的，而马克·魏恩斯坦的成功率几乎近于99％，这简直令人难以置信，但的确又是事实。

自1980年以来，马克·魏恩斯坦在每个月里都是赚钱的，没有亏损的交易月份，在几千个交易日里，马克·魏恩斯坦一共只有17个交易日是输钱的，而其中有9次是因为报价设备出了故障。

交易是枯燥的，但也足以说明他是位交易高手，也正因如此，马克·魏恩斯坦得以跻身世界十大基金经理的行列。





在一次记者访谈中，马克·魏恩斯坦总结了自己在交易中遵循的基本原则：

1．始终做好交易前的分析工作。

2．不要骄傲自大。每当你骄傲时，便会放弃了风险控制，最杰出的交易员往往是最谦虚的。

3．了解你的弱点。每个人均有弱点–即使最杰出的交易员也是如此。

4．坚持独立思考，不要随波逐流。

5．在机会来临之前避免交易，知道什么时候远离市场与知道什么时候进入市场同样重要。

6．制定的策略要有足够的灵活性，以便适应环境的变化，大多数人犯的错误是始终保持同样的策略。他们会说：“见鬼，市场的变化怎么总是与我的想法不一样！”

7．一旦你获得利润不要太得意，世界上最难的事莫过于守住盈利。这是因为你一旦达到第一个目标，你就会制定第二个目标，赚更多的钱，结果对于大多数人而言，终成泡影。

小心谨慎是马克·魏恩斯坦的交易方法，是他之所以获得99％的成功率的原因。





大多数人不善于等待时机

因为我对市场的确有一些害怕，我发现最成功的交易员莫不是那些对市场最谨慎的人。我对市场的小心迫使我认真地对待市场，磨刀不误砍柴工，把入市时机掌握得很精确。每当我做交易时，总是像个初学游泳的人去拉住栏杆。

假如我感觉到市场状况不对劲，我就不做交易，我进行交易的时机选择是根据我的经验和直觉而定的，因为市场的变化会证实我的知识和以前曾经历过的经验的有用性。我在许多交易中亏钱不多，在于我善于等待真正好的时机。大多数人不善于等待时机，他们在天还漆黑的时候便匆匆进入森林，而我却会等待至天亮。

虽然猎豹是世界上跑得最快的动物，能够捕捉草原上的任何动物，但是它会等到完全有把握时才会捕捉猎物，它可以躲在树丛中等上一周，就是等那正确的一刻，而且它等待捕捉的并不是任何一只小羚羊，而是一只有病的或跛脚的小羚羊，只有当万无一失的时候，它才会去捕捉。对我来说，这就是真正专业的交易方式的缩影。





你很难射中它们

我在家的时候，常常观察花园里的麻雀。每当我给他们喂面包时，它们每次只叼取一点点，然后迅速飞走。就这样它们不停地飞来飞去叼取面包，而每次仅获取一点点。它们用一百次的努力去获得鸽子一次便可获得的面包，但是你很难射中它们。因为它们飞得太快。这就是我做当日了结的短线交易的方法。

例如有一天我好几次发现S＆P将会上涨，但我既不企图去抄这个底，也不等它到顶就离场了。

我只做中间涨势最猛的一段行情。对于我来说，交易就像麻雀叼食面包那样。





学会如何输钱

马克·魏恩斯坦用很形象的比喻说明了他的交易方法。猎豹是他对进行适当价位的中长线交易的比喻，麻雀则是他对短线交易的比喻。而两者的共同点就是等待必胜的时机。





最后，让我们听一听他对刚从事股票交易的新手的建议：

首先你必须学会如何输钱，这比学会如何赢钱更为重要。

若你以为你始终是个赢家，那么当你输钱时你就会责怪市场，对市场产生敌意，而不去思索你为什么会输。

其次，你应当尽快控制你的亏损。大多数交易员对亏损的仓位持有太久，因为他们希望亏损减小；而对于盈利的仓位，他们会很快平仓入袋为安，因为他们担心盈利将会消失。